Ein Fenster zur Welt

Sie müsse als Erstes die Situation in ihrem Land erklären, sagt Lili Hayeri Yazdi. Die kleine Frau hat einen blauen Schal locker um den Kopf geschlagen, so wie Iranerinnen das Kopftuch tragen. Sie spricht leise, aber mit unterschwelliger Beharrlichkeit. Seit zwanzig Jahren kämpfe sie dafür, dass ihr Land Lizenzrechte zahle, und nicht Raubkopien verbreite. «Doch seit der Neuauflage der US-Sanktionen sind die Verleger im Iran praktisch gelähmt», sagt sie. Die Inflation habe die Preise vervierfacht. Ausserdem seien Transaktionen über ein Bankkonto nicht mehr möglich. Sie müht sich ab mit komplizierten Abwicklungen über die Botschaften oder über eine Tochter, die in Australien lebt. Und sie hat Geld in Bar mitgenommen, mehrere Umschläge, um die Verleger an der Frankfurter Buchmesse wenigstens in Anteilen auszuzahlen. Sie betont: «Es ist wichtig, diese Tür offen zu halten».

Lili Hayeri Yazdi hat sich in Frankfurt mit Angelika Salvisberg von der Abteilung Literatur von Pro Helvetia getroffen. Gemeinsam gehen sie den Stand der Schweizer Bücher durch, die auf Farsi im Iran erscheinen sollen, darunter z. B. das Kinderbuch «Rigo und Rosa» von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer oder der Roman «Bergsteigen im Flachland» von Urs Mannhart. Auch neue Projekte interessieren Hayeri Yazdi. Auf Facebook hat sie «Hamster Hugo» von Franz Hohler gesehen und Frédéric Zwickers Debüt könnte sie vielleicht an iranische Verleger vermitteln.

Pro Helvetia übernimmt die Übersetzungshonorare und fördert so die Präsenz von Schweizer Autoren in anderen Sprachen, bei Kinderbüchern übernimmt die Schweizer Kulturstiftung zudem die Hälfte der Produktionskosten. 2018 hat Pro Helvetia für Übersetzungen bei ausländischen Verlagen 630 000 Franken budgetiert, etwas mehr als 1,5 Prozent des Jahresbudgets von 40,3 Millionen Franken. Zusätzliche 80 000 Franken sind für Lesereisen vorgesehen, um die Bücher vor Ort zu bewerben und für Veranstaltungen über das Übersetzen — Peter Stamm, Franz Hohler, oder Urs Mannhart waren etwa schon mit Pro Helvetia in Teheran. 2017 wurden 70 Prozent der 153 Gesuche von ausländischen Verlagen bewilligt, Professionalität ist Voraussetzung für den Zuschlag. Wobei die Standards je nach Land variieren. Trotz der schwierigen Umstände: Im Iran sei Lesen sehr beliebt, sagt Lili Hayeri Yazdi. Die Bücher sind ein Fenster zur Welt. (ASS)