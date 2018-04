Aber was war an den Gebäuden so neu, so unerhört? Die flache Fassade mit den gewollt hygienischen Kacheln, der Lift im grosszügigen, hufeisenförmigen Treppenhaus sowie die funktional und modern eingerichteten Wohnungen, erklärt Wien-Führerin Alexa Brauer. Und fügt an, Otto Wagner habe selber um die Ecke gewohnt, im dritten ganz schmucklosen Haus, das Foto seines Badezimmers mit der gläsernen Badewanne habe um 1900 für Furore gesorgt.

Otto Wagner (1841–1918), einer der Väter der Moderne, hat in Wien viele Spuren hinterlassen. In drei Stunden Spaziergang schaffen wir längst nicht alles. Sein grösstes Werk kann man praktischerweise befahren: die Stadtbahn (gebaut 1894–1901, heute Linien U2 und U4). 38 Kilometer lang, die Brückenpfeiler geschmückt, das geometrisch ornamentierte Geländer als optische Leitlinie, die Haltestellen (etwa am Karlsplatz) sind wunderhübsche Pavillons mit eleganten gusseisernen Säulen und gemalten, goldigen Sonnenblumen auf den schlichten Marmorfassaden.