Der Ort, an dem sie zum Gespräch lud, ist ein Pedalo auf dem Zürichsee. Und da kommt sie, vom Bellevue hereilend, in leuchtend rotem Kleid und roten Stöckelschuhen, zu spät und atemlos strahlend. Dana Grigorcea ist eine Erscheinung und weiss sich zu inszenieren. Nicht umsonst agiert die Autorin aus Rumänien auch als Statistin am Zürcher Opernhaus – aktuell in der Rolle einer Balldame.

«Zürich ist eine Brausetablette», schwärmt sie auf dem Weg zum Bootsverleih. 2006 kam sie erstmals in die Stadt am See. Ihr heutiger Mann, Perikles Monioudis, hatte einen Literaturpreis bekommen und sie zur Feier eingeladen. «All seine Schriftstellerfreunde waren da», erinnert sich Grigorcea, «wir fuhren mit Peter Webers Motorboot hinaus auf den See, auch Max Frischs Witwe war dabei, mit einer Flasche Champagner. Wir stiessen an, die Sonne ging unter, wir rezitierten Gedichte und Perikles sagte: ‹Siehst du, das ist Zürich›. Und ich: ‹Also, dann bleibe ich.›» Jetzt pedalt die Wahlzürcherin, die das Deutsche zu ihrer literarischen Sprache erkoren hat, im Tretboot hinaus auf den unruhigen See. Es ist windig, erste Gewitterwolken ballen sich am Himmel. In einem zweiten Boot setzt der Fotograf ihr nach. Weit draussen findet das Shooting statt, beide stehen auf ihren schaukelnden Untersätzen, ihr Lachen dringt bis zum Quai. Und plötzlich springt sie. Taucht unter und wieder auf, das rotes Kleid bläht sich auf der dunkeln Wasseroberfläche wie eine Blume.

Spazieren und Kontemplieren

«Du bist meine Rose», sagt Gürkan zu Anna. In Dana Grigorceas neuster Novelle «Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen» spricht der kurdische Gärtner der Seepromenade die Ballerina des Opernhauses in dem kleinen Café gegenüber dem Bootsverleih erstmals an. Nun sitzt die Autorin selber hier, mit triefendem Haar, und erzählt von jenem anderen Wasser, an dem sie in Bukarest aufgewachsen ist. Die Dâmbovita sei ein wilder Fluss, in dem sie als Kind Baumstämme und auch mal ein totes Pferd treiben sah: «Wir durften nicht rein, nur die Romakinder schwammen im Fluss. Wie haben wir sie dafür bewundert!»