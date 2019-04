Ich kenne diesen Lüscher-Text nicht. Ich fürchte, er tut Stamm unrecht. Bei Bärfuss ist das anders, der kann dreinhauen. Irgendwann reisst er das Maul auf in der FAZ. Man kann sich darüber streiten, wie effektvoll das ist. Aber wenn er selber schreibt, ist er radikal nur der Schriftsteller. Aber es ist nicht so, dass Stamm einfach apolitisch wäre. Er ist bloss nicht propagandistisch. Bei Bärfuss hängt das teilweise noch zusammen, etwa in dem Afrika-Buch. Aber auch das ist nicht einfach als ganzes Buch eine Polemik gegen die Schweizer Afrika-Politik.

Beide sind bei den 68ern – welche glaubten, sie wären die Ersten, die in der Schweiz den Besen zur Hand nähmen – ziemlich unter die Räder gekommen. Dürrenmatt hat verbittert mit dem Stückeschreiben aufgehört, weil er in Deutschland nicht mehr gespielt wurde. Frisch und Dürrenmatt teilten die Vision der marxistischen Wende dieser Generation nicht. Die beiden hatten die Nazizeit erlebt und gewusst, was eine Diktatur bedeutet. Sie waren Linke, aber keine Marxisten. «Biografie: Ein Spiel» von Frisch etwa, eine glänzende Komödie, hat nie mehr den Rang bekommen, den sie verdient hätte. «Ein Stück, das nichts beweist», hat die «Weltwoche» damals getitelt. Dahinter steht wieder die alte Trivialvorstellung der Literatur, die zu belehren hat.

Eine Kritik, wie sie später die Nonkonformisten, unter ihnen auch Frisch und Dürrenmatt, seit den 1950er-Jahren an der Schweiz übten, gab es zu Spittelers Zeiten kaum – abgesehen von den Wortmeldungen aus sozialistischen Kreisen. Spitteler, der lange im Ausland gelebt hatte, konnte sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz nirgendwo richtig identifizieren, und hatte trotzdem das Gefühl, er gehöre dazu. Er ist wirklich ein Einzelstück.

Er fand einfach, das gehe nicht, dass sich in der Schweiz die einen rücksichtslos nur mit Deutschland identifizierten und die anderen nur mit Frankreich. Er wollte nicht den Retter des Vaterlandes spielen. Er sagte nur: Wir sind nicht Teil von Deutschland. In der Deutschschweiz sind die meisten wütend auf Spitteler geworden, auch die Intellektuellen. Die Begeisterung über das Deutsche Kaiserreich war gross. Am Zürichberg wurde damals teilweise Hochdeutsch gesprochen, auch im Privaten.

Das ist ganz unheimlich. Es gibt ja die Stelle in der Rede, wo er beschreibt, wie populär er in Deutschland bis in die Dörfer hinaus war, und sagt: Alle diese Sympathien riskiere ich jetzt. Er konnte ja noch nicht wissen, wie radikal das würde. Hodler hat dasselbe gemacht; er hat einen Aufruf der europäischen Intellektuellen unterschrieben – worauf sämtliche Hodler-Bilder in ganz Deutschland abgehängt wurden. Erst in den letzten Jahrzehnten ist er wieder aufgekommen. Spitteler dagegen wurde schlicht vergessen.

Peter von Matt: Eindeutig. Er ist ja nicht mehr ein Autor der Generation Gotthelf/Keller/Meyer, die ihr Schreiben noch pädagogisch rechtfertigen musste. Die drei Erwähnten waren alle ganz genuine Erzähler und Künstler, aber in der bürgerlichen Schweiz ist das kein Beruf und sichert kein Einkommen. Um Kunst zu machen, mussten sie die Belehrung irgendwo hineinstricken. Spitteler hat das überhaupt nicht mehr gemacht. Er hat sich überhaupt als Einzelgänger benommen. Er war zwar ein eifriger Journalist und hat in allen möglichen Zeitungen geschrieben. Doch daneben hatte er einen rasend steilen, absoluten Kunstbegriff, wie ihn andere nicht zu vertreten wagten.

Wenn man «Imago» liest … Das ist eigentlich ein Roman Spittelers über sich selber, wie er nach langen Reisen wieder nach Hause in die Kleinstadt Liestal kommt. Aus der unerreichbaren Geliebten macht er eine Vision und löst sich vom ganzen kleinbürgerlichen Sumpf – und wird Künstler. Spittelers Selbstdefinition ist der absolute Künstler. Aber er hat als Schweizer immer eine Bodenhaftung. Er hat sich über die bürgerliche Welt lustig gemacht, aber hat sie nicht bloss verachtet. Und was Spitteler in seinem Aufsatz «Vom ‹Volk›» sagt, ist scharfsinnig: Sobald jemand in der Regierung ist, sage man, er gehöre nicht mehr zum Volk. Genau so operiert heute die SVP mit den Begriffen Elite und Volk.

Peter von Matt, geboren 1937 in Luzern, war von 1976 bis 2002 Professor für Germanistik an der Universität Zürich. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt und der Akademie der Künste Berlin. 2014 wurde Peter von Matt mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet. Von Matt, der in Zürich lebt, ist ein fleissiger Schreiber: Zuletzt erschienen von ihm «Das Kalb vor der Gotthardpost» (Zur Literatur und Politik der Schweiz, 2012), «Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur» (2017) – und vor wenigen Wochen das Buch «Carl Spitteler – Dichter, Denker, Redner», mitherausgegeben von Peter von Matt.

Die Schweiz hat sich im 20. Jahrhundert einigermassen durch die Probleme gewurstelt. Sie hatte in der Nazi- und Kriegszeit einigen Dreck am Stecken. Aber die Grundhaltung der Bevölkerung war mehrheitlich klar gegen diese Diktaturen. Der politische Entscheid, Juden nicht als politische Flüchtlinge anzuerkennen, war falsch, und von den zwei Tagen 1942, in denen das Parlament um diese Frage rang, mag niemand mehr reden. Das war auf dem Höhepunkt der Judenverfolgung, und das wusste man in der Schweiz. Das wird man nie verharmlosen können. Ich habe ja da schon gelebt, ich bin in Stans neben dem Militärflugplatz aufgewachsen. Wenn es losgegangen wäre, wäre dort alles in die Luft geflogen. Die Schweiz wollte überleben, und das ist ihr geraten. Wenn die Welt eine halbe Hölle ist, kommt niemand ohne irgendwelchen Dreck am Stecken davon.

Spitteler hat seinen Nobelpreis ausdrücklich für das Versepos «Olympischer Frühling» erhalten, das heute kaum mehr Leser findet. Ist das rückblickend ein Unglück?

Das ist nun eben die Frage, ob sich da etwas verändert. Ich hatte selber immer Schwierigkeiten mit dem Werk, aber als ich es jetzt wieder gelesen habe, hat es mir doch den Ärmel reingenommen. Wegen der unglaublich energischen, witzigen und derben Sprache. Es ist ein vollkommen eigenwilliges Buch, aus dem einmal mehr Spittelers Trotz spricht. Im Sommer wird in Luzern der ganze «Olympische Frühling» an mehreren Abenden vorgelesen. Es gibt ja Werke, deren Rang erst nach 100 Jahren erkannt wird … Ich bin gespannt, wie diese Aufführung ankommt.

Wäre eine stärkere Wahrnehmung Spittelers nicht eher durch den bereits angesprochenen Künstlerroman «Imago» denkbar, in dessen Tradition sich Frischs «Stiller» stellt?

Ja, natürlich. Es ist ein richtiger Intellektuellenroman: Der isolierte Intellektuelle findet sich in einer Gesellschaft, die als Ganzes funktioniert und keine Probleme hat – und hält es da nicht aus. Er kommt heim und fährt am Ende wieder ab. Das ist das grosse Thema der Schweizer Literatur, die Heimkehr. Es gibt diejenigen, die heimkommen und bleiben, so wie der Grüne Heinrich in der zweiten Fassung. Und dann gibts die anderen, die wieder gehen. Und auch Stiller ist ja am Ende vollkommen isoliert in seiner kitschigen Hütte im Welschen: allein, ohne Frau, ruiniert. Es gibt keine nachhaltige Versöhnung eines radikalen Künstlers mit seiner Heimat. Die Schweiz muss ja durch Kompromisse leben – das ist unsere Chance. Aber ein Künstler muss absolut radikal sein, weil er sonst kein Künstler ist. Da gibt es Reibung; das ist nicht zu lösen.

Sie selber schreiben erfolgreich Bücher für ein breites Lesepublikum. Wieso tun das so wenige akademische Geisteswissenschaftler?

Es gibt schon einige. Man muss nur die Augen offen halten. Ich hatte immer den Ehrgeiz, dass die Leute zu Ende lesen, wenn sie einmal angefangen haben. Und dass die Leute in meinen Vorlesungen nicht zu husten und zu ächzen beginnen. Das Zweite ist mir einigermassen gelungen. Aber man darf die jungen Studierenden nicht unterschätzen. Sie suchen alle ihren eigenen Weg im grossen Durcheinander, und auf dieses Suchen und Finden kommt es an. Das ist das Abenteuer des dritten Lebensjahrzehnts. Und für mich war es oft atemberaubend zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit und Lust die Leute in die strengen Wissenschaften eintauchten.