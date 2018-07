Räume und Grenzen

Im eben erschienenen Debüt «Hier ist noch alles möglich» weitet Molinari ihr Thema und schreibt viel breiter über Räume, willkürliche Grenzen und Wahrnehmung. Gleich zu Beginn nimmt ihre Erzählerin im Buch eine neue Arbeit als Nachtwärterin in einer Fabrik an. Einer der Mitarbeiter will einen Wolf gesehen haben.

Allerdings steht die Fabrik kurz vor der Schliessung. Sie sei wahrscheinlich so etwas wie ein «Trostmittel des Chefs», lässt die Autorin ihre Figur mutmassen. «So lange Nachtwachen hier ihre Runden drehen, ist seine Fabrik noch als Fabrik zu bezeichnen. Ich bin froh um den Wolf. Vielleicht verleiht der Wolf meiner Tätigkeit eine Wichtigkeit.»

Solche Verkehrungen von geläufigem Sinn sind typisch für den Roman. Nicht von ungefähr ist das Herzstück der Fabrik eine Wellkartonanlage. «Das Papier läuft durch die Riffelwalzen, wird gewellt und mittels der Klebstoffauftragswalze sowohl an den oben liegenden als auch an den unten liegenden Wellenkronen jeweils mit einem weiteren Papier verklebt.»

Das bewegliche Innere, das oben und unten von einer glatten Oberfläche zusammengehalten, verdeckt und schliesslich zu Schachteln gefaltet wird: Man kann darin ein Bild sehen für die physischen und psychischen Räume, in denen wir uns bewegen und für die glatten Oberflächen über oszillierenden Wirklichkeiten.

Molinari lässt ihre Erzählerin sagen: «Ich zweifle daran, dass die Sicherheit, in der ich lebe, der Realität entspricht. Ich sehne mich nach Unsicherheit, nach mehr Echtheit vielleicht, nach Wirklichkeit. Ich möchte unterscheiden können, was wichtig ist und was nicht.» In der Fabrik, die allmählich von der Natur zurückerobert wird, kann sie ein neues Umfeld erkunden: «Hier ist noch alles möglich», sagt sie.

Die neue Nachtwärterin beobachtet ihr Umfeld genau, macht Skizzen und Fotos. Ihr mitgebrachtes «Universal-General-Lexikon» erweitert sie mit eigenen Aufzeichnungen. Skizzen, Fotografien und Zeitungsartikel lässt die Autorin auch in den Roman einfliessen und erweitert damit den fiktiven Text. «Im Kontext der Literatur erhält das Dokumentarische andere Bedeutungen und Funktionen zugeschrieben», erklärt die Autorin ihr Vorgehen. «So kann ein Dokument mit Beweischarakter infrage gestellt werden.»

Die Artikel über den toten Mann aus dem Flugzeugfahrwerk zum Beispiel. Diese Geschichte hat Gianna Molinari sehr berührt. «Ganz allgemein beschäftigt mich das Thema Grenzen», sagt sie. «Vor allem die Ungleichheit: Für wen sind Grenzen durchlässig und für wen nicht?»

Das sichtbare Unsichtbare

Die 1988 in Basel geborene Autorin lebt in Zürich. Sie hat am Literaturinstitut Biel und an der Universität Lausanne studiert und ist Mitbegründerin des Projekts «Schreiben für das, was passiert». Auf Bestellung schreiben sie und ihre Mitstreitenden spontane Texte, deren Erlös in Flüchtlingsprojekte fliesst. Die Schreibtechnik für ihre Romane ist eine andere, der Anspruch bleibt gleich. «Der Grossteil der Literatur befasst sich mit dem, was passiert», schreibt Molinari aus Berlin, wo sie im Rahmen eines Stipendiums bereits am nächsten Buch arbeitet.