«Hallo?» Die Stimme aus der Gegensprechanlage klingt ganz anders als erwartet. Hell und hoch, fast ein bisschen schüchtern. «Kommen Sie rein, zweiter Stock!»

Nach ein paar Recherchen hatte man das Gefühl, auf diese Frau vorbereitet zu sein: Renée Levi, 58 Jahre alt, geboren in Istanbul, aufgewachsen im Aargau. Architekturstudium, dann angestellt bei Herzog und de Meuron. Mit Ende zwanzig für ein Kunststudium entschieden, erfolgreich abgeschlossen. Etliche Einzelausstellungen und Projekte im öffentlichen Raum. Und Preise: Basler Kunstverein, Manor Kunstpreis, Prix Meret Oppenheim und kürzlich den mit 50 000 Franken dotierten Prix de la Société des Arts. Ende der Neunziger Gastprofessur an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe und seit 2001 Professorin für Bildende Kunst an der HGK Basel. Die beachtliche Vita einer beachtlichen Frau.

So klingt es auch, wenn man ein paar Telefonate tätigt: Galeristinnen wie Kuratoren schwärmen von ihr, das Wort «stark» fällt oft, nicht nur, wenn es um ihre Persönlichkeit geht. Die Bilder! Riesige, kaum behandelte Leinwände mit kraftvollen Farbstrichen, -kringeln, -schlaufen, -zahlen. Von poetischer Rohheit ist die Rede, von Unmittelbarkeit, Kraft. Levi sei eine sehr direkte Lehrerin, sagen ehemalige Studenten, sie sage immer ihre Meinung. Eine Schonungslosigkeit, mit der nicht alle umgehen können. Die Frau, denkt man noch vorm Klingeln, ist eine Wucht.