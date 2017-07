Es ist Ferienzeit, die Zeit, in welcher der Tourist dahin fährt, wo «es schön ist». Was als schön gilt, bedienen die Feriendestinationen in der Werbung: Landschaft ist darin immer weit, der Himmel hoch. Der bevorzugte und teuerste Platz im Ferienparadies ist derjenige, von dem aus sich ungestört eine möglichst langgezogene Horizontlinie betrachten lässt. Als schön gilt landläufig, was Weite und somit auch Erhabenheit evoziert – Sonnenuntergänge, «schönes» Wetter, blauer Himmel inbegriffen. Das gilt ebenso für das Meer wie für die Berge.

Erfunden haben diese dauerstrahlenden Ideallandschaften nicht die Touristiker. Was die Alpen betrifft, waren Künstler wie Giovanni Segantini oder Ferdinand Holder prägend für die seither gewachsene Sehnsucht nach dem Erhabenen, nach Licht, Luft und ungestörtem Überblick.

Schönheit des schlechten Wetters

Dass gerade die Berglandschaft ganz anders gelesen werden kann, haben wiederum Künstler in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt. In diese Tradition des anderen Blicks auf Natur und Land lässt sich auch das jüngere Werk Daniel Rohners einordnen. Der Fotograf und Maler ist 1955 in Basel geboren. Seinen Lebensmittelpunkt hat er seit mehr als 30 Jahren in Graubünden. Sein jüngster, gross angelegter Fotozyklus «Dialog mit Mi Fu» wurde nun auch als Buch publiziert. Zum grossen Teil sind die Fotografien im Churer Rheintal entstanden, einige Bilder zeigen das Baselbieter Laufental.

Bei Rohner gibt es keinen blauen Himmel. Bei ihm ist er nebelverhangen, zeichnet keine harte Horizontlinie, sondern geht fliessend in die Bergwelt über. Der Fotograf zeigt uns die Schönheit des «schlechten» Wetters. Seine Landschaften, durch die der passionierte Spaziergänger täglich wandert, sind herbstlich. Neuschnee zuckert Bäume und das braune Gras. Baumbewehrte Schluchten verlieren sich in tief liegenden Wolkenmeeren. Felswände oder kahle Birken verwandeln sich in filigrane Zeichnungen. Der Fotograf lenkt unseren Blick auf kompositorische Details, die scheinbar unscheinbaren Orten innewohnen. Sei es beispielsweise eine Geröllhalde, umgeknickte Bäume in unwegsamem Gelände oder eine kleine Mauer, die sich den Berg hoch schlängelt.

Rohners Landschaftsbild kehrt dem Marktgeschrei und der touristischen Verheissung den Rücken. Er entführt uns dahin, wo «Ruhe einkehrt, Stille und Ausgleich.» So schreibt es Andres Pardey in seinem Essay zum Buch. Der Vizedirektor des Basler Museums Tinguely macht in seinem Text auch klar, dass Landschaft immer Vorstellung und Projektion ist, einerseits definiert von der betrachtenden Person, andererseits von derjenigen des Künstlers. In diesem Sinne verführt uns Rohner zur Betrachtung einer Welt, die vom Zauber der Melancholie durchzogen ist. Seine Referenz erweist er dabei einem Künstler, der vor eintausend Jahren gelebt hat.

Mi Fu (1051 bis 1107) war einer der Väter der chinesischen Tusche- und Aquarellmalerei. «Ein Trinker und Exzentriker, unstet und seltsam gekleidet», schreibt Pardey. Der Dichter und Maler habe seine schneegezuckerten Bergspitzen ebenfalls aus einer wattigen Nebelsuppe herausragen lassen. Er und seine Künstlerkollegen hätten bereits damals darüber diskutiert, inwieweit Darstellung nie realistisch, sondern immer eine Vorstellung sei.

Das Beispiel von Rohners «Dialog mit Mi Fu» zeigt, dass Reisen und Landschaftserlebnis nicht zwingend mit Tourismus zu tun haben müssen. Mittels der Kunst können wir auch in der Zeit reisen. Und feststellen, dass da vor langer Zeit ein Seelenverwandter durch die chinesischen Berge gewandert ist. Einziger Wermutstropfen bei der Teilnahme an diesem Dialog: Der Leser und Betrachter hätte liebend gerne einige von Mi Fus Gemälden gesehen.