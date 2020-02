Regisseurin Sabine Boss: «Das Arbeitsklima droht zu verrohen»

Wir haben Regisseurin Sabine Boss an den Solothurner Filmtagen getroffen, wo ihr neuer Film «Jagdzeit» Premiere feierte. Das Wirtschaftsdrama kommt nächste Woche regulär ins Kino. Und prangt die Rücksichtslosigkeit in Schweizer Unternehmen an. Ihr Film wirkt wie die Anklage gegen den einstigen Topmanager Joe Ackermann. Dieser habe ihn in den Suizid getrieben, schrieb der ehemalige Finanzchef der Zürich Versicherung, Pierre Wauthier, in seinem Abschiedsbrief. Sabine Boss: Der Film ist zwar von wahren Begebenheiten aus der Wirtschaftswelt inspiriert, aber «Jagdzeit» bildet nicht einen bestimmten Fall oder ein Leben ab. Es ist mir sehr wichtig, das klarzustellen.

In «Jagdzeit» krempelt ein deutscher «Turnaround»-Manager ein Schweizer Industrieunternehmen um. Der gewissenhafte Finanzchef Alexander Maier verstrickt sich dabei in einen Machtkampf, den er nicht gewinnen kann. Der Film ist im Prinzip eine griechische Tragödie, welche auf der Teppichetage einer fiktiven Firma in der Automobilzulieferbranche spielt. Es geht um einen Machtkampf zwischen zwei Managern, der bis zum bitteren Ende geführt wird. Als Zuschauer sympathisiert man vor allem mit Alexander Maier. Doch auch er zeigt problematische Verhaltensmuster. Maier ist einem sicher näher als die Figur des neuen CEO, Brockmann. Aber Maier ist ebenfalls Teil des Systems und definiert sein Selbstwertgefühl darüber, ob er den Kampf gewinnt. Und er ist am Ende total unversöhnlich. Bei der Recherche stiessen wir auf den Begriff «aggressiv-manipulativer Suizid». Das beschreibt Menschen, die mit ihrem Suizid noch ein Fanal setzen, eine Botschaft hinterlassen wollen. Zum Beispiel Selbstmordattentäter. Das sind auch Männer, die sich umbringen und vorher ihren Frauen noch einen bösen Abschiedsbrief schreiben, gespickt mit Vorwürfen wie «du wirst dann schon noch sehen...». Sie geben den aus ihrer Sicht für ihre Probleme verantwortlichen Mitmenschen einen letzten «Gingg». Im Film treffen zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Was zeichnet sie aus? Um an der Spitze eines Unternehmens zu stehen, braucht es sicher eine gewisse Portion Angriffslust und Rücksichtslosigkeit. Der neue CEO Brockmann hat davon zu viel, er ist ein «Dickhäuter». Er liebt den grossen Gestus, die Jagd, den Wettbewerb der Argumente, den Widerstand. Er liebt Krieg. Der Andere, Maier, ist eher ein «Dünnhäuter», ein Perfektionist, zurückhaltend, arbeitsam und loyal gegenüber seiner Firma, er möchte es recht machen und braucht Zeit für Entscheidungen. So ist es auch im echten Leben, gerade an den Spitzen von Industrieunternehmen: Es gibt Menschen, die lieben den Kampf, es gibt andere, die gehen unter darin. Schauen Sie nur, was in den letzten Monaten bei der Credit Suisse passiert ist. Da haben sich die Herren in der Chefetage auch mit den härtesten Mitteln bekämpft.

«Ernstfall Havanna», «Der Goalie bin ig» und nun «Jagdzeit»

Sie sagen, Sie haben viel recherchiert. Auch das Schiesskino im Keller von Maier, in dem er übt? Ja, das gibt es tatsächlich in der Realität. Auch die Innovation im Bereich der Verbrennungsmotoren hat die Drehbuchautorin Simone Schmid gemeinsam mit zwei Professoren der ETH entwickelt. Würde man so ein Material finden, könnte man heute die Verbrennungsmotoren massiv verbessern und einen Riesengewinn erzielen. Wo haben Sie gedreht? In Baar, Zug. Neben uns war Glencore, über uns Shell. Wir haben lange gesucht nach einem geeigneten Standort. Was musste der Standort erfüllen? Wir wollten die Geschichte eines schweizerischen Industrieunternehmens erzählen. Ich wollte den Film nicht in der Hochfinanz ansiedeln. Die Firma sollte nach altem Muster funktionieren, mit einem Patron, der vor der Entscheidung steht: Verkaufen oder nicht? Restrukturieren oder nicht? Börsengang oder nicht? Die Räumlichkeiten sind noch nicht total saniert, es hat noch kein Interior-Designer ein Corporate-Design eingeführt.

Ab Donnerstag im Kino Worum es geht Sabine Boss’ neuer Film «Jagdzeit» ist das gelungene Porträt über Angestellte und Führungstypen in einem Schweizer Industrieunternehmen. Alexander Maier (passend verkörpert durch den Schauspieler Stefan Kurt) ist der Finanzchef eines fiktiven Autozulieferers. Er steht für den perfektionistischen Schweizer Finanzmenschen. Sein Leben gerät aber aus den Fugen, als ihm ein neuer CEO vor die Nase gesetzt wird, der Deutsche Hans-Werner Brockmann (Ulrich Tukur), dem sein Ruf als «Turnaround-Manager» vorauseilt. Alsbald stellt dieser den Laden auf den Kopf, der brave und rechtschaffene Maier verheddert sich in einem Machtkampf – und verliert alles. (dfu)