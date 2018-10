Rund zwei Wochen nach der spektakulären Versteigerung eines Banksy-Bildes, nach der sich das Werk selbst zum Teil zerstört hat, werden in Paris am Mittwochabend mehrere Werke des berühmten Street-Art-Künstlers versteigert. Der Andrang nach dem Ereignis Anfang Oktober bei Sotheby’s in London sei gross, berichtete das Auktionshaus Artcurial.

In London hatte sich das für rund 1,2 Millionen Euro verkaufte Bild nach der Versteigerung teilweise selbst zerstört, indem es durch einen im Rahmen versteckten Schredder lief.

Das Pariser Auktionshaus befürchtet zwar keine ähnliche Aktion, wartet jedoch mit Spannung auf die Versteigerung. Sollte etwas passieren, dann sicherlich etwas anderes, sagte Auktionator Arnaud Oliveux mehreren Medien. Denn Banksy wiederhole sich nicht.