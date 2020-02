Mundartserie: Patti Basler über Chriesi

«Chumm, mer wänd go Chrieseli günne, weiss amene Ort gar gruseli vill!» händs ame gsunge und ich ha nume dänkt: «Natürli weisch du en Ort mit vill Chriesi, de Ort heisst Chriesi-Plantage und isch im Fall genau us dem Grund gmacht worde, demit du ebe weisch, wo genau die gruseli vill Chriesi sind.» Und gruseli vill sinds gsi, jedes Johr, jede Summer, jedi einzelni Wuche vo de Summerferie.

Mer wänd go Chrieseli günne.

Nüt! Gar nüt hämmer wölle günne! Ämel ned die Schiiss-Chrieseli! Im Lotto hämmer wölle günne. Oder eifach id Ferie hämmer wölle. Wie eusi Gschpähnli moll uf Amerika flüüge. Oder in Europapark, uf Italie, Ägypte oder ämel is Ämmital. Eigentlich wäre mer scho glücklich gsi mit de Badi Frick, drü Becki, en deckti Gartebeiz, en Kiosk mit suure Zunge, Stängelglacé und Lotterie-Lösli.

Mer hätte jo scho id Badi döfe. Immer am Sunndig, wemmer totkaputt gsi sind und nümm emoll die paar Velokilometer gschafft händ oder am Wächdig, wenns gschiffet hett und wäge dem d’Erschtklass-Chriesi z’wenig troch gsi sind für d’Lagerig.

Näb de Chriesi-Plantage isch d’Chlii-Chlause-Strooss duregange, beliebt bi Töff- und Cabrio-Fahrer. Mit sind ide Morälleböim ghocket und händ eus mit Chriesi-Mose am Muul moralisch überläge gfühlt. S’Gebiss isch villicht rot gfläcket gsi, aber euses Gwüsse rein. Es isch eus jo gar nüt anders übrig blibe, als us de Not en Tugend z’mache: D’Autofahrer sind euses Findbild worde, vor allem die Laggaffe mit wiisse Cabrios, wo usgseh händ wie rollendi Zahnarztpraxene. Während mer ide Chriesi gsi sind, händ di säbe mit ihrne Chäre d’Luft verpeschtet. Wahrschiindli sinds nachher no uf Mallorca oder Malibu gfloge.

Dene hämmers aber zeigt. Hinder em Blätterdach füre hämmer hampflewiis Hedelfinger und Härzchriesi ad Chassi häregschmätteret. Vorhär hämmers amen ächli ufbisse, demits au sicher schön verschprütze am Ziil. Mer händ Langstiiler ad Kotflügel häregrüehrt wi hüttzutags d’Greta Thunberg ihri Wort ad Chöpf vo de Mächtige. Mit weniger Reichwitti, aber mit mindeschtens so vill Furor. Wie de Tell simmer eus vorcho oder wenigschtens wi di Roti Zora. En guete Träffer ines offnigs Cabrio hett eus für mänge herti Arbetstag entlohnt.

«Make Love not Cars!» hämmer chriesisaftbluetrot quer über d’Strooss gschribe.

Spöter hani denn glich öpenemoll es schlächts Gwüsse gha. Ned wäge de Chriesi-Schüss. Ehnder will ich mir sälber es Auto und hi und do en Flug gönnt ha. Flugscham avant la parole.

Wenn aber irgend sonen gschläcktete Zahnarztsohn oder sonen wiiss aagleiti Raffaello-Gritte meint: «Ou, so lääss, als Chind de ganz Summer döfe Chriesi günne, statt immer mit den Eltere id Ferie müesse», denn würdene am liebschte hütt no en ganze Chratte Chriesi diräkt is Gfräss iedrucke, aber ufbissnigi, dass si schön abesafte vom gstriglete Gartehag-Gebiss diräkt uf di wiiss Weschte.

Sponsor Die Mundartserie wird unterstützt von der Neuen Aargauer Bank.