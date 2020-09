Max Czollek: Heimat und Leitkultur im Visier

Metaphern sind Glückssache. Besonders, wenn sie komplexe politische Verhältnisse beschreiben wollen, kann man an ihnen fantastisch scheitern. Eins vorweg: Schon nur was Max Czollek in seinem neuen Essay «Gegenwartsbewältigung» an Metaphernarbeit leistet, ist so originiell, dass man ihn unbedingt lesen muss. Am Dienstag ist er im Basler Literaturhaus zu Gast.