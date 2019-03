Das Bild ist 140 Meter lang und viereinhalb Meter hoch. Es umfasst den ganzen Ausstellungsraum im Neubau des Bündner Kunstmuseums. Grelle Fabelwesen, erigierte Penisse, ein gekentertes Boot, ein schwarzes Kriegsschiff, die blutrote Sonne und das Blut aus dem Körper eines Geköpften: Martins Disler zeichnet die «Umgebung der Liebe» als schwindelerregendes Schlachtfeld. Der Schweizer Künstler hat das Panorama 1981 im Württembergischen Kunstverein Stuttgart gemalt. In vier Nächten. Jede Nacht ein Bild von 35 Meter Länge. «Es ist eine Form, sich in totale Gefahr zu begeben», sagte der Künstler wenig später in einem Interview. Das Entscheidende in seinem Schaffen sei, jedes Mal neu anzufangen. Sonst hätte er sich ja auch ausbilden lassen können, sein Markenzeichen finden und darauf sitzen bleiben können, bis er stirbt.

Disler war Autodidakt. In den Achtzigerjahren wurde er zu einem Star der Schweizer Kunstszene, lebte und arbeitete bis zu seinem frühen Tod 1996 in Zürich, Paris, Samedan, New York und im Jura. Am 1. März wäre er 70 Jahre alt geworden. Er war jedoch einer derjenigen Künstler, die sich an ihr Werk total verschwendet haben, ohne Risiko auf Verluste. Ein später Romantiker, bei dem Leben und Arbeit verschmelzen. Auf diesem Weg begleitet hat ihn seine Ehefrau Irene Grundel. Sie war als Einzige in den vier Nächten in Stuttgart zugegen. Die holländische Künstlerin lebt heute in Dänemark und in der Schweiz und verwaltet Dislers Nachlass. Sie sagt: «Es ging immer darum, an die eigene Grenze zu gehen, oder darüber hinaus. Das ist auch gefährlich. Martin ist ja auch jung gestorben. Aber er hat in den 47 Jahren so gelebt, wie andere in 150.»

Sich selbst zu überfordern, gehörte zur Arbeitsweise Dislers. «Das hat schon etwas von Spitzensport», erklärt Irene Grundel. «Viele haben uns gefragt, ob wir in Stuttgart etwas genommen hätten, weil das Bild wirkt wie ein Trip.» Dem sei aber nicht so, im Gegenteil. Mit Drogen wäre so etwas gar nicht möglich. Letzte Ausläufer der Bohème Disler selbst liess sich nicht gerne kategorisieren. Der Kunstmarkt sah in ihm einen Vertreter der «Neuen Wilden». Künstler wie A. R. Penck, Siegfried Anzinger oder Martin Kippenberger reagierten mit ihrer subjektiven und rauschhaften Malerei auf die streng konzeptuelle Kunst der Siebzigerjahre. Sie zelebrierten die Befreiung von der Vorherrschaft des Intellekts und von bürgerlichen Normen. Exzessiv war nicht nur ihre Arbeits-, sondern auch ihre Lebensweise. Rückblickend erscheinen sie als letzte Ausläufer der Bohème. Ein Künstlertypus, der bald darauf von der Bildfläche verschwinden sollte. Im Vergleich zur Welt dieser glühenden und radikalen Kunstberserker wirkt die gegenwärtige Kunstszene eher wie eine perfekt designte Wohlfühloase. Was ist seither passiert?

Nach 32 Jahren erstmals wieder zu sehen Martin Disler ist am 1. März 1949 im solothurnischen Seewen geboren. Er starb am 27. August 1996 in Genf. Dem Maler, Bildhauer und Schriftsteller gelang 1980 mit einer grossen Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel der internationale Durchbruch. 1981 realisierte er im Württembergischen Kunstverein Stuttgart sein monumentales Panorama «Die Umgebung der Liebe». Das 140 Meter lange, genau auf die dortigen Räumlichkeiten zugeschnittene Gemälde wurde 1987 nochmals am selben Ort gezeigt. 2007 hat die Gottfried-Keller-Stiftung das Bild erworben. Da der Erweiterungsbau des Bündner Kunstmuseums beinah dieselben Masse aufweist wie derjenige in Stuttgart, hat die Museumsleitung die Gelegenheit ergriffen, das Panorama erneut zu präsentieren. Es wird bis zum 26. Mai in Chur zu sehen sein. (bal)