Dienstagnachmittag in Dornach. Im Neuen Theater läuft die Hauptprobe zu «Heilig Abend». Geschrieben hat das Stück Erfolgsautor Daniel Kehlmann. Es spielt in einem Verhörraum. Ein Kommissar setzt eine Philosophieprofessorin unter Druck. Sie steht im Verdacht, einen Bombenanschlag angekündigt zu haben. Die Uhr tickt. Und je länger sie tickt, umso unklarer wird, wer hier eigentlich die Wahrheit sagt. Regisseur Georg Darvas hat das Kammerstück mit Emanuela von Frankenberg und Marcus Signer besetzt. Letzterer spielt hier eine ähnliche Rolle wie in der Fernsehserie «Wilder», in der er den schrägen Bundespolizisten Kägi gibt.

Die Probe läuft schlecht. Textunsicherheiten unterbrechen den Fluss. Die beiden Schauspieler kämpfen darum, den Stoff zum Abheben zu bringen. Der Kampf ist ihnen anzusehen. Es sind ja aber noch zwei Tage bis zur Premiere.

Herr Signer, Sie kommen aus der Probe. Das war anstrengend, oder?

Marcus Signer: Es ist ein Zweipersonenstück. Das fordert, macht aber auch Spass. Heute hatten wir einige Unsicherheiten drin, gestern lief es super. Aber so soll es auch sein vor einer Premiere.