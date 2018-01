Kurt Marti Selbstauslegung am Stammtisch

Für sich genommen, könnte man sich jede der vier kleinen Strophen von Kurt Martis Gedicht «vilicht» als unwirsch dahergebrummelte Äusserung an einem Stammtisch vorstellen.

Provokativ und trotzig lässt hier jemand die altbekannte Beschwerde anklingen: Man darf ja nicht mal mehr denken und reden, wie man will; man lässt einen ja nicht mehr sein und machen; vielleicht ists gescheiter, sich gar nicht mehr zu rühren! In den paradoxen Behauptungen steckt zugleich eine bittere Selbsterniedrigung. Das Beste, was ich tun kann, ist, gar nichts zu tun.