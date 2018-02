Was macht eine Sammlung aus? Die neue Ausstellung im Kunstmuseum geht dieser komplexen Frage auf den Grund, und wählt einen unorthodoxen Weg: neun Räume, die verschiedene Schlüsselfiguren und -ereignisse zum Thema haben. Der Name der Ausstellung lautet «Basel Short Stories», wie abgeschlossene Kurzgeschichten sollen die Räume für sich selbst sprechen, aber unter dem Deckel der Stadt und ihrer öffentlichen Sammlung stehen. Sie leben von der freien Assoziation: Mittelalterliche Stiche hängen neben abstrakter Malerei, zeitgenössische Fotografie neben antik anmutender Skulptur.

Direktor Josef Helfenstein hat sich dafür zusammen mit verschiedenen Kuratoren, Künstlern und Wissenschaftern auf eine Schatzsuche begeben. Was hat er dabei erlebt? Wir trafen ihn zum Rundgang.

Herr Helfenstein, wie muss man sich diese Schatzsuche vorstellen: Sie sind spätnachts mit einer Kerze in die Tiefen der Sammlung gestiegen ...

Josef Helfenstein (lacht): So ungefähr. Die Idee für die Ausstellung hatte ich vor meinem Antritt hier in Basel. Ich lebte noch in den USA und schaute mir jeweils nachts, wenn ich Zeit hatte, online die Sammlung an. Dieses spätnächtliche Browsing hat mir für den Anfang geholfen, aber 90 Prozent der Sammlung sind nicht digital erfasst, also nicht einsehbar. Als ich hier 2016 ankam, begann ich zusammen mit Patrick Düblin intensiv Recherche zu betreiben, besprach das Projekt mit unseren Kuratoren, schaute mir Originale an, traf aber auch Menschen, die Basel unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten kennen.

Zum Beispiel Michael Kessler, den Leiter des Pharmaziehistorischen Museums. Er schrieb für die Ausstellung einen Text zur Erfindung des LSD.

Albert Hofmanns Entdeckung widmen Sie einen der neun Räume in der Sonderausstellung.

Ja, und der ist exemplarisch für die Entstehung dieser Ausstellung: Wir haben Songs gesucht, die sich mit halluzinogenen Drogen auseinandersetzen, auch Bilder von Pop-Art-Künstlern gehängt, die in den Sixties gross wurden wie Liechtenstein oder Warhol. Wichtig war es, die Brücke vom LSD zu den alten Meistern zu schlagen.

Wir haben zum Beispiel mittelalterliche Stiche gesucht, die die Peinigungen respektive Horrortrips des heiligen Antonius zeigen. Man nannte diese Epidemie damals Antoniusfeuer. Eine schreckliche Krankheit, die auch in Basel immer wieder auftauchte, so wie die Pest. Heute weiss man, dass es sich um eine Pilzvergiftung handelte, vergleichbar mit den Halluzinationen, die durch LSD ausgelöst werden können. Mit solchen Querverbindungen führen wir verschiedene Epochen und künstlerische Positionen zusammen.

Um die Besucher auf neue Ideen und Zusammenhänge zu bringen?

Ja. Die Ausstellung soll diese Art von freier Assoziation fördern, indem sie die Vielfältigkeit, aber auch die Zufälligkeit der Sammlung beleuchtet. Je breiter die Assoziationsmöglichkeiten, desto grösser der Spielraum für Interpretationen. Dieses Angebot eines offenen Sehens ist mir wichtig.

Spielraum, den Sie auch zeitgenössischen Künstlern geben, die Sie in ausgewählte Räume einladen.

Genau. In einem anderen Raum geht es um Maria Sibylla Merian, die wenig bekannte Künstlerin, Naturforscherin und Tochter des Basler Kupferstechers Matthäus Merian der Ältere. Sie ist als erste Frau im 17. Jahrhundert über den Atlantik gereist, um da ihre Forschungen zu betreiben. Alles, was sie gesehen hat, hat sie in Kunst umgesetzt. Ihre Stiche und Aquarelle sind bei uns im Lager und wurden seit Jahrzehnten nicht mehr gezeigt, wenn überhaupt jemals. Im Zusammenhang mit Merian habe ich die Basler Künstlerin Silvia Bächli angefragt, ob sie sich zu diesem Raum Gedanken machen will. Sie willigte sofort ein, befasste sich intensiv mit Merian – und hat den Raum mit kuratiert. Sie hat eigene Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums den Werken Merians gegenübergestellt, feine, grossformatige, organisch wirkende Papierarbeiten.

Wir haben auch noch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet – Pipilotti Rist etwa für den Raum, den wir der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Iris von Roten widmen. Mit Miriam Cahn diskutierten wir den Basler Friedenskongress, und Not Vital hat den Friedrich-Nietzsche-Raum mit kuratiert.

Sie waren der Vermittler.

Eine Art Moderator oder Mediator, ja. Ich wollte für einmal die zentrale Perspektive des Kurators aufbrechen, die man dem Publikum manchmal fast aufzwingt.