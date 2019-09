Saype versteht sein Werk mit dem Titel «Beyond Walls» als Symbol der gegenseitigen Hilfe und der Vereinigung. Solche Zeichen seien wichtig in einer Welt voller Gegensätzlichkeiten, sagte Saype am Montag. Er wolle dazu beitragen, dass die Menschheit ihre Polarisierung überwinden könne. Nur gemeinsam könnten die Herausforderungen der heutigen Zeit gemeistert werden.

Nach Paris und Andorra ist Genf der dritte Ort, an dem Saype sein Werk zeigt. Der Künstler malt seine riesigen Fresken übrigens mit einer vollständig biologisch abbaubaren Mischung aus Kreide und Kohle. Nächster Halt des Projekts ist in Berlin, in drei Jahren solle es mindestens 20 Länder erreicht haben.