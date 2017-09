«Harry ist ein komplizierter, höchst widersprüchlicher Charakter, dessen Leben in Trümmern liegt. Er hat Routine im Verlieren und er weiss dass es keine Siege für ihn gibt, die Bestand haben. Trotzdem lässt er sich immer wieder darauf ein, Verbrecher zu jagen.»

Mit diesen Worten charakterisierte der norwegische Krimi-Superstar Jo Nesbø einmal seinen Helden Harry Hole, der seit 1997 im Zentrum seiner weltweit gefeierten Serie steht. Zehn Mal konnten wir Harry inzwischen dabei zusehen, wie er – wenn die Polizeiarbeit seiner Osloer Kollegen in der Sackgasse oder im Korruptionssumpf endete – auf den Plan trat, um zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist.

Denn Harry, so will es sein Schöpfer, ist eine Art Mann mit sieben Leben, ein von Einschussnarben gezeichneter Super-Hero, der in seiner unerfüllten Sehnsucht nach Heil und Liebe rastlos über die eigenen Abgründe jagt.