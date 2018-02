Sie sind elf, zwölf Jahre alt, rasen auf ihren Mopeds durch die Strassen von Neapel, in der Hand eine Kalaschnikow, und zögern nicht, sie zu benutzen. Die Medien nennen sie «Baby Gangs». Es gibt sie seit wenigen Jahren. Der Journalist Roberto Saviano hat ein Buch über sie geschrieben, das im italienischen Original bereits 2016 erschienen war. «Der Clan der Kinder» ist sein erster Roman.

Erschreckend ist darin das Ausmass der Gewalt – und ihre Beliebigkeit. Saviano lässt sie langsam beginnen, auf dem Pausenplatz. Ein Junge hat auf Facebook ein Foto von Nicolas’ Freundin gelikt. Dafür wird er von Nicolas und dessen Clique abgestraft. Die Bilder von der Demütigung kommen ins Netz. Im Vergleich dazu, was später passiert, ist das harmlos. Es ist eine reale Szene, ein Polizist hat sie dem Autor erzählt.

Roberto Saviano war 2006 mit dem dokumentrischen Buch «Gomorrha» bekannt geworden, in dem er die wirtschaftskriminellen Machenschaften der neapolitanischen Mafia offenlegt, der Camorra. Weltweit wurden mehr als 10 Millionen Exemplare von dem Buch verkauft. Auf einer Anti-Mafia-Veranstaltung rief der damals 26-jährige Saviano die Namen der Anführer ins Publikum: «Michele Zagari, Antonio Iovine, Francesco Schiavone – eure Macht gründet nur auf Angst!» Seither wurde er wiederholt mit dem Tod bedroht. Heute, zwölf Jahre später, steht er noch immer unter Polizeischutz, auch seine Familie ist in Gefahr. Saviano wechselt häufig den Aufenthaltsort, übernachtet in Hotelzimmern oder Polizeikasernen, wird von fünf Bodyguards bewacht und bewegt sich in Autos mit Panzerglas. Eine Ducati Monster, die er von den ersten Erlösen von «Gomorrha» gekauft hatte, konnte er nie beim Motorradhändler abholen, schreibt die spanische Zeitung «El País».

Kleine Fische im Netz

In seinem Roman kehrt Saviano in das mafiöse Neapel zurück. Allerdings: Zagari, Iovine und Schiavone sind heute verhaftet, ebenso die meisten alten Bosse der Clans. Sie stehen unter Hausarrest oder sitzen ihre Strafe in Hochsicherheitsgefängnissen ab. Das hindert sie jedoch nicht daran, weiter die Fäden zu ziehen. Die Bosse locken die kleinen Fische an und holen sie in ihr Netz – «Paranza» nennen die Jugendgangs ihre Bande, wie die Fischerboote, die mit Schleppnetzen aufs Meer fahren.

Saviano zeigt, wie die Fische gefangen werden: Ein alter Capo fixt Nicolas und seine Freunde an, lässt sie ein bisschen Marihuana für ihn verkaufen, reibt ihnen mit dem schnellen Geld und obszönen Festen den Glanz der Unterwelt unter die Nase. Als der Capo gefasst wird, lässt er ein Vakuum zurück. Nicolas, der aus einem mafiafernen Haus kommt – der Vater ist Lehrer, die Mutter Besitzerin einer Wäscherei – zeigt sich wild entschlossen, den frei gewordenen Platz einzunehmen. Er spielt die alten Bosse gegeneinander aus und erfindet seine eigenen Regeln. Immer schneller dreht die Spirale der Gewalt. Da werden Kinderwagen über den Haufen gefahren, es wird wahllos auf Schwarze geschossen oder die Auslieferung von Schwestern oder Freunden verlangt. Nur Geld und Gewalt zählen im Rausch der Macht.

Jugendliche Gewalt gibt es auch in Rom, Mailand oder Turin, am grössten ist das Problem aber in Neapel. 6,5 Prozent aller Minderjährigen sind Mitglied einer Jugendbande gemäss einer Studie der staatlichen italienischen Beobachtungsstelle für Heranwachsende, die «Spiegel online» jüngst zitierte. 16 Prozent sind schon einmal durch Vandalismus aufgefallen, drei von zehn Teenagern haben an einer Prügelei teilgenommen. Manche Kinder werden von den verbliebenen Clans gezielt in deren Strukturen eingespeist, weil sie strafrechtlich noch nicht belangt werden können. Und dann gibt es die Baby-Gangster, die eigene Banden aufbauen und aus purer Lust an der Aggression handeln. Als «nihilistische Gewalt» bezeichnete der sozialdemokratische Innenminister Marco Minniti ihre Taten. Um sie geht es in Savianos Roman.

Für das Buch recherchierte der heute 38-jährige Autor über die Gang von Emanuele Sibillo. Mit nur 15 Jahren wurde dieser Boss einer Paranza, mit 19 Jahren wurde er 2015 von einem Rivalen erschossen. Saviano besuchte Gerichtsverhandlungen, hörte sich Abhörprotokolle an, las Untersuchungsberichte und sprach im Gefängnis mit Überlebenden der Gang, die zu je 30 Jahren Haft verurteilt wurden. «Ich wollte an die Psychologie der Jungs heran», sagte der Autor in einem Interview mit der «FAZ». «Ausserdem geht es um Minderjährige, und ich wollte ihre Persönlichkeitsrechte nicht verletzen.» Deshalb schrieb er einen Roman.

Filmische Sprache

«Der Clan der Kinder» verstört mit seiner visuellen Sprache. Der Text ist schnell, hart und brutal. Erzählerisch formt der Autor den Strudel der Gewalt nach. Saviano schreibt fast nur aus dem Blickwinkel der Jugendlichen. Und wie eine zweite Tonspur lässt er die filmische Parallelwelt mitlaufen: Die Jungs orientieren sich an Szenen aus «Assasin’s Creed» oder «Breaking Bad», nutzen Youtube-Videos als Anleitung zum Schiessen, sie schauen sich voller Bewunderung Dschihadisten-Videos an: «Wer stirbt, um etwas zu erreichen, ist ein Held.»

Ist es traurige Ironie oder Verleumdung? Saviano wird in Italien kritisiert, den Jugendlichen Vorlagen zu liefern – «Gomorrha» wurde fürs Kino verfilmt und ist Grundlage einer Fernsehserie. Doch der Autor lässt die Vorwürfe nicht gelten. «Es heisst oft, die Jugendlichen von Neapel würden sich alle die Haare so frisieren wie Genny Savastano, der Protagonist von ‹Gomorrha›. Aber wir bilden in ‹Gomorrha› nur die Wirklichkeit ab.» Die Mafia gehe nicht nur die Polizei, Richter und Staatsanwälte an, sagt er. «Man muss ständig über die Mafia reden, schreiben und ihre Mechanismen offenlegen.»

Für ihn sind die Baby-Gangs kein lokales Problem, sondern die Vorzeichen einer Kultur der Gewalt, die ganz Europa erreichen wird. Er verweist auf Mussolini, die Roten Brigaden, Berlusconi: «Wir schaffen Dramen, und plötzlich findet man sie auch im Rest der Welt.»

Roberto Saviano: «Der Clan der Kinder», Hanser, 416 Seiten.