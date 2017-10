Die Kathedrale der Diözese Lugano ist in das Schweizerische Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung eingetragen. Die Feierlichkeiten zu ihrer Wiederöffnung beginnen bereits am Freitag. Zu der offiziellen Feier sind die religiösen und zivilen Behörden, sowie Architekten, Bauarbeiter und andere an der Restaurierung Beteiligte eingeladen.

Eucharistiefeier und Altarweihe

Die eigentliche Neueröffnung mit der Altarweihe findet am Samstag im Rahmen einer Eucharistiefeier statt. Geleitet wird die Messe von Valerio Lazzeri, dem Bischof von Lugano. Teilnehmen an der Feier wird unter anderem auch der Apostolische Nuntius der Schweiz, Erzbischof Thomas Gullickson.

Wegen der begrenzten Grösse der Kathedrale wird die Feier per Grossbildschirm in den Garten des Bischofspalastes ausgestrahlt. Das Fernsehen der italienischen Schweiz überträgt den Gottesdienst live.

Führungen und Konzert

Am Sonntagvormittag werden Führungen in der Kathdrale angeboten. Von 8.00 bis 12.30 Uhr ist die Kathedrale zur Besichtigung für das interessierte Publikum geöffnet. Um 17.00 Uhr rundet ein öffentliches Konzert mit dem Chor und den Solisten des RSI und verschiedenen anderen Ensembles die Feierlichkeiten ab.