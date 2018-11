2013 und 2014 hatten sich die Slampoeten Valerio Moser und Manuel Diener, in Langenthal respektive Bad Zurzach aufgewachsen, bereits den Schweizermeister-Titel im Team-Wettbewerb geholt. Nun ist ihnen das Kunststück wieder geglückt: Sie haben sich ihren dritten Titel gesichert. 2015 hatten sie an der Deutschsprachigen Meisterschaft in Augsburg reüssiert.

Manuel Diener und Valerio Moser überzeugten das Publikum am Freitagabend in Zürich mit einer stimm- und körpergewaltigen Performance. "Wir haben es einfach genossen und Spass gehabt, und alles andere war noch das Tüpfelchen auf dem i", sagt der überwältigte Manuel Diener nach der Siegerehrung zu Tele Züri. "Um so schöner ist es, dass wir den Titel jetzt geholt haben." Auch Valerio Moser war sichtlich euphorisiert. "Das Publikum war so geil. Die Stimmung hat richtig gebrannt", sagt er. Es sei ein "uhuere guete Uftritt" gewesen.