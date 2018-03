Marcus Signer wurde durch seine Rollen in «Dr Goalie bin ig» und «Wilder» schweizweit bekannt. Dabei ist der 54-jährige Berner bereits seit 30 Jahren als Schauspieler tätig. Er absolvierte seine Ausbildung beim Club 111 in Bern, war regelmässig am Stadttheater Bern und in Schweizer Filmproduktionen zu sehen.

Am Donnerstag, 1. März, feiert er im Neuen Theater Dornach Premiere mit dem Stück «Heilig Abend».

www.neuestheater.ch