Geschäftsleiter der Kaserne über Betriebsschliessung: «Wir sind uns Flexibilität gewohnt»

Thomas Keller ist seit 2008 Geschäftsführer der Kaserne Basel, Vorstandsmitglied bei Pro Kasernenareal und beim Kulturbüro Basel. Er hat seither massgeblich zur nationalen und internationalen Profilierung des Theater- und Konzertbetriebs in der Kaserne beigetragen.

Keller ist 1973 in Bern geboren und hat dort Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Nach der Leitung des Studententheaters der Uni Bern hat Keller seit dem Jahr 2000 für verschiedene Festivals, Regisseure und Theaterformationen gearbeitet, u.a. für Öff Öff Productions in Bern und Krautproduktionen in Zürich. (bal)