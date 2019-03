In «Tochter des Geldes» erzählt Eveline Hasler das tragische Leben der Schweizer Sozialrevolutionärin Mentona Moser: Als 1874 geborene zweite Tochter des Schaffhauser Uhrenfabrikanten Heinrich Moser ist sie nach dem frühen Tod ihres Vaters ihrer gefühlskalten Mutter ausgeliefert. Auf Schloss «Au» am Zürichsee erlebt sie zusammen mit ihrer Schwester eine freudlose, einsame Kindheit. Volljährig geworden, arbeitet Mentona in den Armenvierteln Londons als Fürsorgerin und Krankenpflegerin. Zurück in Zürich, entwirft sie im Kampf gegen die Tuberkulose für das städtische Bauamt gesunde Siedlungen. Nach kurzer Ehe mit dem Juristen Hermann Balsiger muss sie für ihr Töchterchen und den körperlich behinderten Sohn allein sorgen, die reiche Mutter verweigert jede Hilfe.

1921 sucht die Idealistin Mentona in der neu gegründeten kommunistischen Partei Hoffnung für eine gerechtere Welt. Nach dem Tod ihrer Mutter engagiert sie sich mit ihrem Erbe in ganz Europa und gründet in Russland ein Waisenhaus. Vor Stalins Terror flieht sie in den Dreissigerjahren nach Berlin, leistet Widerstand gegen das Naziregime. Ihr Vermögen wird beschlagnahmt, sie kehrt arm und krank zurück nach Zürich. Ihre einstigen Mitkämpfer, die nach Kriegsende die DDR gründen, bieten ihr die Ehrenbürgerschaft und Pflege in einem Ostberliner Pionierheim an. Hier erlebt sie in hohem Alter das Scheitern der DDR und ihres Lebenstraums. (mlz)

Eveline Hasler «Tochter des Geldes», Nagel & Kimche, 287 Seiten.