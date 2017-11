Schauspieldirektor Andreas Beck hat dem Begriff wieder Flügel verliehen: «Basler Dramaturgie». Gemeint ist damit ein Theater, das dem Wort auf der Bühne konsequent seinen Platz einräumt. Geprägt wurde der Begriff Ende der Sechzigerjahre, in der legendären Ära von Düggelin und Dürrenmatt.

Die Förderung zeitgenössischer, junger Theaterautoren gehört ebenso zum Konzept wie die Überschreibung älterer Stoffe, seien es Prosa- oder Theatertexte. Simon Stones Bearbeitungen von «Drei Schwestern» und «John Gabriel Borkman» wurden im deutschen Sprachraum zu gefeierten Aushängeschildern der Basler Dramaturgie. Überschreibungen bestehender Stoffe sind im Theater nichts Neues. Goethe, Schiller, Kleist oder Brecht – sie alle haben es getan.

Wie aber geht das genau, ein Stück überschreiben? Der Autor Ewald Palmetshofer (siehe Kasten) hat es bereits mit Marlowes «Edward ll.» gemacht. Nun überschreibt er für das Theater Basel Gerhart Hauptmanns «Vor Sonnenaufgang». Das Stück wurde 1889 uraufgeführt und begründete Hauptmanns Ruf als Naturalist. Es zeigt den Abstieg einer Bauernfamilie in die Alkoholsucht, obwohl, oder gerade, weil sie durch Kohlefunde reich geworden ist. Die damals gängige Annahme, dass Alkoholismus vererbt wird, ist im Stück ebenso Thema wie die Suche nach gesellschaftlichen Utopien und der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit.

Parallelen zur Gegenwart

«Das Stück ist ein gutes Beispiel für die Basler Dramaturgie», sagt Ewald Palmetshofer. Gerade die ganze Determinismuslehre rund um das Thema Alkohol mache es schwierig, den Stoff in die heutige Zeit zu übertragen. «Es wäre schwer, das Stück mit inszenatorischen Mitteln zu aktualisieren.»

Ihm sei es wichtig, das Ganze viel näher an den heutigen Zuschauer ranzubringen. «Ich möchte nicht, dass man draufschaut und meint, die Personen im Stück, das seien irgendwelche anderen.» Also wirft der Autor erst einmal unnötigen Ballast ab und versucht zum Kern von Hauptmanns Stück vorzudringen. «Mich interessierte schon beim ersten Lesen die Figur des Sozialreformers Alfred Loth. Er möchte sich einsetzen für ein menschenwürdiges Leben. Aber am Ende tritt er völlig hinter seine Ideale zurück. In dem Moment, in dem es darum geht, sich auf die Liebe einzulassen, scheitert er.»

Palmetshofer sieht in diesem Punkt Parallelen zur Gegenwart. «Theoretisch finden wir zwar Vieles gut. Aber wenn es konkret wird, wenn wir uns auf etwas einlassen sollten, gehen wir gerne auf Sicherheitsabstand.»