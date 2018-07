Diese Sätze! Manchmal erstrecken sie sich über Seiten hinweg. Wie Wellen am Strand rollen sie aus und greifen weit vor, in die Zukunft. Dann ziehen sie sich zurück und holen Anlauf in der Vergangenheit. Oder sie plätschern, greifen assoziativ ineinander und lassen immer neue Erzählräume entstehen. Madame Nielsen, dänische Sängerin, Theatermacherin und gefeierte Performancekünstlerin, die ihr eigenes Leben als Experiment versteht, 1963 als Mann geboren wurde und sich 2013 als weibliche Kunstfigur und Schriftstellerin neu erfunden hat, erzählt in ihrem Debüt von einer Zufallsgemeinschaft auf einem heruntergewirtschafteten Gutshof im dänischen Jütland. Der Text ist grundiert mit Gewalt, verkörpert im Ehemann Mads, der den Hof gekauft hat. Als Mads unverhofft verschwindet, wird der Platz frei für den endlosen Sommer: «Eine Welt für sich, wo Zeit und Licht stillstehen und der Staub in der Luft schwebt und flimmert und niemand etwas anderes tut ausser leben». Wie in einem Traum lässt die Autorin ihre Figuren in der Erzählung auftauchen. Neben dem «scheuen Jungen, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiss», ist da vor allem die «aristokratische Mutter», die sich in einen portugiesischen Tramper verliebt, halb so alt wie sie. Auf dem Höhepunkt ihrer Leidenschaft erscheinen die beiden «wie König und Königin mit ihrem Gefolge». Alles ist möglich in diesem Ausnahmezustand – bis der «endlose Sommer» für alle Beteiligten ein jähes Ende findet und der Tod in ihr Leben tritt, in Form des «irdischen Höllenszenarios ihrer Generation». Mit ihren schwebenden Sätzen schafft Madame Nielsen ein flirrendes Sprachkunstwerk, in dem sich sublimes Glück und Melancholie die Hand geben.

