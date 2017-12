Als wäre es nicht Kunststück genug, mit wenigen Strichen den griesgrämigen Herrn Rock in den Buchdeckel des Comicbandes zu zaubern, führt sein Erschaffer Boris Zatko derweil das Gespräch unbeirrt weiter. Während sich die Sprechblase mit einer Widmung füllt, umreisst der 44-jährige Basler in überlegten Worten seinen Zeichenstil, den er zwischen Hergés («Tintin») «ligne claire» und André Franquins («Spirou et Fantasio», «Gaston») anarchistischem Humor verortet.

Dabei sieht sich Zatko, dessen Eltern im Zuge des Prager Frühlings von der Slovakei nach Basel kamen, nicht als Comiczeichner – sondern als Geschichtenerzähler. Schon früh habe er diesen Drang verspürt, Figuren und Plots zu erfinden. In der Primarschule habe er regelmässig 40-seitige Aufsätze abgegeben, wenn die Lehrerin zwei Blätter als Hausaufgaben erteilt hatte. «Das Geschichtenerzählen ist eine frühe Flucht gewesen», sagt Zatko.

Fragt man den sympathischen Mann, vor was er denn geflohen sei, bekommt man ebenfalls eine Geschichte zur Antwort. Sie handelt von einem Einzelkind, das bereits im Tagesheim zum Aussenseiter wird, weil sein Deutsch lückenhaft ist. Von einem Jungen, dessen Mutter alkoholkrank ist und dessen Vater mit der Situation nicht klar kommt.

Es ist eine traurige Geschichte, die erst gegen Ende der Teenager-Jahre den Rank in Richtung Happy End findet. Es ist eine wahre Geschichte – jene von Zatko, der sie bei einer Tasse Schwarztee mit entwaffnender Offenheit vor dem Journalisten ausbreitet.

Schon als Kind entschieden

Er habe früh seine Liebe entdeckt zu den surrealen tschechischen Fernseh-Märchen aus der Schmiede Kratky Film Praha, später zu den ungeschönten Zeichentrickfilmen des Japaners Hayao Miyazaki. Und ja, auch zu den Disney-Klassikern, die «so schön überzuckert» seien.

Mit acht Jahren hat er einen Entschluss gefasst, den er seither kompromisslos verfolgt: Zatko will das Geschichtenerzählen leben. Mit 17 verlässt er das Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium und schreibt sich, ohne die Eltern zu informieren, an der Kunstgewerbeschule ein. Dort stösst er sich bald an der «öden Konformität» und hangelt sich fortan als freischaffender Illustrator von Auftrag zu Auftrag.

Mitte der Neunzigerjahre reist er mit einem Stapel Skizzen, Entwürfen und Drehbuchideen an die Zürcher Comicbörse, wo er zwischen den geladenen Zeichnern einen leeren Tisch erspäht und sich instinktiv hinsetzt. Die dreiste Aktion geht auf: Von den Veranstaltern bekommt Zatko eine Zwischenverpflegung und von der Pro Juventute seinen ersten grossen Auftrag.