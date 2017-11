Mal ein Pop-Art-Konzept für einen Comic, mal ein russischer Landschaftshintergrund bei einem Zeitschriftencover, mal ein surrealistisches Motiv in einer Freud-Bilderreihe: Die Ausstellung im Cartoonmuseum verblüfft mit Lorenzo Mattottis stilistischer Vielfalt.

Dabei glaubt der italienische Zeichner gar nicht an Stil: Stil existiere nicht, erklärte Mattotti im Cartoonmuseum, vielmehr gebe es Bedürfnisse, sich auszudrücken, und diese nähmen dann eine Form an. Just in dieser Form liegt indes die Kunst, und Matotti ist ein fantasievoller Meister, der sich immer wieder neu erfindet, indem er seinen Gefühlen folgt.

Als Architekturstudent begann er in den 1970er-Jahren Comics zu zeichnen, und fand bald zu einem dynamischen, expressiven Stil ohne viele Worte. Für seine üppigen, grellen Bilder zog er Kunst, Mode, Architektur, Film und Design heran.

Teuflisches Schwarz-Rot

Damit berühmt geworden, wechselte Mattotti für den 1986 publizierten Comicroman «Feuer» zu Figuration und Abstraktion und düstereren, schwereren Farben. Innere Zustände und Prozesse macht er sichtbar mit der Verschmelzung von realen Motiven mit Mythen, dabei dominiert teuflisches Schwarz-Rot.

Mattotti ist kein Getriebener, sondern komponiert sehr bewusst, wie ein Titelbild für den «New Yorker» von 2005 belegt: Darauf steht eine Frau in Schwarz für das (damalige) modische Comeback dieser Farbe; der Bildhintergrund zeigt knallbunte Frauen in wilder Bewegung – der Kontrast wirkt stark und physisch greifbar.

Illustrationen hat der Italiener neben Zeitschriften auch für Theater gemacht. In Basel sind spielerische Werke zu sehen, mit Anspielungen auf Shakespeare oder Kafka. Eine ganz andere Wirkung haben die Originale der schwarzweissen Bildergeschichte «L’homme à la fenêtre» von 1992, die Geschichte der Trennung von seiner Ehefrau. Sie wirken dunkler, getriebener.

Seit langem begleiten ihn zudem Skizzenbücher, die er nicht für Übungsvarianten einer späteren definitiven Version benutzt, sondern für ausgearbeitete Improvisationen. Von deren Bandbreite zeugt eine Vitrine im Museum – mit verschiedenen Skizzenbüchern, die teils erotische Motive und ein handkoloriertes Metall-Relief einer Strassenszene enthalten.

Fragile Linien

Das jüngste Buch – die meisten bisherigen sind weitgehend vergriffen – ist ein doppeltes Skizzen-Buch: Zur Basler Ausstellung hat der Christoph Merian-Verlag einige von Mattottis Skizzen-Tuschzeichnungen unter dem Titel «Ligne fragile» zusammengestellt. Diese privaten Notizen würden selten gezeigt, sagte er; sie seien sehr persönlich, zeigten momentane Stimmungen und spontane Ideen, oft von Musik inspiriert. Das Persönliche kommt bei ihm aber momentan zu kurz: Derzeit arbeitet Mattotti an einem Trickfilm, der im kommenden Jahr fertig werden soll. Neben dieser ungewohnten Teamarbeit komme er kaum dazu, für sich kreativ zu sein.

Wie Bild- und Erzählkonzepte von Comics und Malerei zueinander stehen, erörtert übrigens am 13. Dezember der Basler Kunstmuseums-Direktor Josef Helfenstein in der Mattotti-Ausstellung im Gespräch mit Cartoonmuseum-Leiterin Anette Gehrig.

«Imago», 11. November 2017 bis 11. März 2018, Cartoonmuseum Basel.

