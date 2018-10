Am Schluss steht die Winterkönigin, die ja alles mitverursacht hat, in einer kalten Winternacht und streckt die Zunge raus. Aber nur weil es dunkel ist und es so niemand sehen kann. Der erzählerische Sog des Schelmenromans, der im Dreissigjährigen Krieg des 17. Jahrhunderts spielt, ist brillant und wuchtig. Gespannt folge ich als Leserin dem Autor mitten ins pralle Leben der damaligen Zeit und erlebe die Grausamkeiten des europäischen Glaubenskrieges mit, der die Seelen und Köpfe fast aller Figuren traumatisiert. Dazu lässt Kehlmann die an sich mittelalterliche Gauklerfigur des Tyll Eulenspiegels wieder auferstehen, denn tot war er nie, die Menschen des 17. Jahrhunderts kennen und erwarten ihn noch überall in den Dörfern.

Tyll wird als Sohn eines Müllers in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater beschäftigt sich auch mit Zaubersprüchen und Naturexperimenten. Viele im Dorf halten ihn darum für einen Magier. Und dann geschieht, was zu jener Zeit an vielen Orten inszeniert wurde: die brutale Folterung des Vaters durch die katholische Geistlichkeit, die alle, die nicht nach ihrer Pfeife tanzten, ausgrenzen oder gar umbringen. Ziel dieser gnadenlosen Inquisition ist die Durchsetzung der Macht über die Menschen und deren Gedanken. Wer etwas werden will in diesem geschlossenen klerikalen Männer-System, muss zeigen, wie brutal er für ‹seinen Glauben› eintreten kann. Automatisch kommen mir als Leserin die zigtausendfachen Missbrauchsopfer der katholischen Kirche im sogenannt aufgeklärten 20. und 21. Jahrhundert in den Sinn.

Bunt, temporeich, gescheit

Tyll muss fliehen und schliesst sich als Lehrling einer Gruppe von Fahrenden an. Auf der Reise durch das verstörte Land entwickelt er sich zum Gaukler, Jongleur, Narr und Provokateur, der bald auch an den Höfen jener Fürsten auftaucht, die das grosse Gemetzel immer wieder neu und in anderen Allianzen anfachen. Dabei geht es um vieles, aber kaum um den Glauben – wie so oft in sogenannten Religionskriegen. Es sind Dutzende von Geschichten, die mir Kehlmann in seinem grossartigen Panorama einer schrecklichen Zeit erzählt. Ein Menschenleben zählt nichts. Wenn nicht gerade Krieg ist, dann sterben die Menschen an Hunger oder Seuchen. Die Söldnerarmeen durchstreifen Europa ohne Versorgung, auf der Suche nach der nächsten Schlacht. Das heisst, sie fallen wie Heuschrecken über die Dörfer her. Sie plündern, vergewaltigen und raffen weg, was sie tragen können.