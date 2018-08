Gibt es eine historische Wahrheit? Fraglich, eher nein. Aber es gibt Voraussetzungen, unter denen Historiographen der Wahrheit am nächsten kommen: Sie müssen Entwicklungen aus ihrer Zeit heraus beurteilen. Und sie müssen Zugang zu möglichst allen Akten und Aussagen haben, die aus jener Zeit existieren. Der Brugger Historiker Titus J. Meier erfüllt in seinem akribisch recherchierten Werk über die «Geheimarmee» P-26 diese Voraussetzungen weitgehend. 2009 hat der Bundesrat die Geheimhaltung über die Gruppe, welche den Widerstand im Fall einer Besetzung der Schweiz vorzubereiten hatte, aufgehoben. 2016 schliesslich – Meier war längst an der Arbeit – wurden praktisch alle Akten und Archivbestände zum «Projekt 26» zugänglich. Verschlossen blieben einzig heikle Personaldossiers.

Eindrückliche Kleinarbeit

Meier hatte also, als Erster, ideale Voraussetzungen für diese Arbeit. Was er geleistet hat, ist trotzdem nicht selbstverständlich. In eindrücklicher Kleinarbeit hat er über mehr als ein Jahrzehnt (schon seine Lizenziats-Arbeit 2010 handelte vom Thema) über hundert Personen befragt und Tausende Akten ausgewertet, um der Wahrheit im Fall P-26 nahezukommen. Herausgekommen ist etwas, was die sensationshungrige Öffentlichkeit nicht so gern hat: Relativierung eines Skandals, Entmystifizierung eines politisch aufgeheizten Feindbildes.

Feind: rot und von Osten

Meier hat aber nicht nur die P-26 (sie existierte von 1979 bis 1990) untersucht. Vielmehr hat er für ein halbes Jahrhundert (1940 bis 1990) alle geheimen und bekannten Widerstandsvorbereitungen bei einer allfälligen Besetzung der Schweiz in all ihren militärischen und politischen Formen aufgearbeitet. Ebenso hat er sich ausführlich mit dem politischen Umfeld befasst, welches zur Gründung der P-26 geführt hat. Es herrschte Propagandakrieg zwischen zwei waffenstarrenden Blöcken, und man fürchtete auch in der Schweiz einen sowjetkommunistischen Angriff auf Westeuropa. 1990 war dann alles anders: Der Zusammenbruch des Ostblocks nährte Entspannungshoffnungen. Und die Aufdeckung der Fichen-Affäre – die Bundesanwaltschaft hatte über Jahrzehnte 900 000 Angehörige vorab des links-alternativen Spektrums überwacht – nährte die Wut auf staatliche Kommunistenhatz. Der Bundesrat liquidierte die P-26 sofort.