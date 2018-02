«Hätten Sie gerne eine cioccolatina – ein Schöggeli?», fragt Anna Felder. Ob sie den unzähligen Schülerinnen und Schülern, die über dreissig Jahre an der Alten Kantonsschule Aarau bei Signora Felder ihre ersten Schritte in Italienisch unternahmen, wohl auch Schokolade anbot? Zumindest fühlt man sich ein wenig wie ein Schüler in Felders Arbeitszimmer; ein kleiner Raum, die Regale bis an die Decke gefüllt mit Büchern.

Sie sei heiser und müsse sich ein wenig schonen, erklärt sie. Kommenden Donnerstag möchte sie ihre Dankesrede in der Berner Nationalbibliothek nicht mit der Stimme im Keller halten. Dann wird die 81-jährige Autorin nämlich mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2018 für ihr Gesamtwerk geehrt.

Ein Gesamtwerk, das durch seine Poesie und seinen genauen Blick auf die Menschen besteche, wie es in einer Erklärung des Bundesamts für Kultur (BAK) heisst. Den ersten Baustein legte Felder 1970 mit einem Roman, der den Nerv der damaligen Schweiz traf.

Quasi Heimweh

Anna Felder wurde 1937 als Tochter einer Tessinerin mit italienischen Wurzeln und eines Deutschschweizer Vaters in Lugano geboren. Nach der Matura zog es sie über den Gotthard nach Zürich, wo sie an der Universität Romanistik studierte. Anschliessend trat sie eine Anstellung als Italienischlehrerin in Aarau an.

Das war Ende der 1960er-Jahre, als die Schweizer Wirtschaft für ihre Baustellen und Fabriken Arbeitskräfte brauchten. «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen», brachte Max Frisch die Zuwanderung von Italienern auf den Punkt. Menschen, die eine andere Mentalität und ihre Familie mit sich im Gepäck trugen. Gleichzeitig wuchs das Unbehagen in der Schweizer Bevölkerung und mündete in verschiedene «Überfremdungsinitiativen».