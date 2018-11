Alle zwei Jahre finden in den USA Kongresswahlen statt. Der Kongress ist das Parlament und bildet sich aus zwei Kammern: dem Senat mit 100 Sitzen und dem Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten. Gewählt wird direkt und in den meisten Staaten nach dem Mehrheitsprinzip. Während im Senat alle zwei Jahre nur rund ein Drittel der 100 Sitze zur Wahl stehen, werden im Repräsentantenhaus sämtliche Sitze neu verteilt. Zudem finden in 36 Staaten und 3 Territorien Gouverneurswahlen statt.

Selbst mit nur einer Mehrheit in einer der beiden Kammern könnten sie viele politische Projekte des Präsidenten und der Republikaner blockieren – so wie es die Republikaner während der Präsidentschaft von Barack Obama taten.

Der Kongress ist massgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und hält wichtige Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten inne. Unter anderem legt er auch den Staatshaushalt fest, den der Präsident zum Regieren braucht. Aktuell halten die Republikaner sowohl im Senat wie auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Die Erfahrung aus vergangenen Wahlen zeigt aber, dass in den Midterms häufig die Mehrheitsverhältnisse neu geregelt werden. Erobern die Demokraten die Mehrheit im Kongress zurück, können sie den Handlungsspielraum von Präsident Trump erheblich einschränken.

Wie wahrscheinlich ist eine Machtverschiebung?

Meinungsforscher gehen davon aus, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern werden. Die Website Fivethirtyeight schätzt die Chancen der Demokraten, die Mehrheit in der grossen Parlamentskammer zu stellen, auf 86 Prozent (Stand 31. Oktober). Die Demokraten brauchen 25 zusätzliche Sitze, um die Mehrheit zu drehen.

Anders sieht es im Senat aus, wo die Demokraten deutlich mehr Sitze verteidigen müssen als die Republikaner: Von den 35 Sitzen, die dieses Jahr zur Wahl stehen, sind bereits 26 in der Hand der Demokraten. Zudem befinden sich 10 Sitze, die aktuell von Demokraten gehalten werden, in Bundesstaaten, die bei der Präsidentenwahl 2016 für Trump gestimmt haben. Umgekehrt halten die Republikaner nur einen Sitz in einem Staat inne, in dem Hillary Clinton gewonnen hat.

Was passiert bei einem Wahlsieg der Demokraten?

Sollten die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern, könnten sie Initiativen der Republikaner blockieren. Denn Gesetze müssen in beiden Kammern wortgleich verabschiedet werden.

Sollten die Demokraten auch im Senat eine Mehrheit holen, käme es noch dicker für Trump: Diese Kammer ist unter anderem für Personalentscheidungen verantwortlich. Wenn Trump einen Minister, Bundesrichter oder Botschafter ernennt, muss dieser vom Senat bestätigt werden. Bei der Besetzung wichtiger Ämter käme Trump nicht mehr an den Demokratne vorbei. Jüngstes Beispiel ist Brett Kavanaugh. Trump hatte den Jurist als Supreme-Court-Kandidaten nominiert. Kavanaugh sah sich mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. Mit der republikanischen Mehrheit im Senat schaffte er es dennoch als Richter in den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.

Können die Demokraten Trump gefährlich werden?

Mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus hätten die Demokraten auch die Möglichkeit, zahlreiche Untersuchungen gegen Trump einzuleiten. Bereits jetzt beschäftigen die möglichen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 mehrere Ausschüsse im Kongress. Die Ergebnisse könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren – ein sogenanntes Impeachment – bilden, das mit der einfachen Mehrheit in der grossen Kammer beschlossen werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump des Amtes enthoben wird, ist jedoch gering. Das Verfahren wird im Senat geführt, dessen Abgeordnete das Urteil fällen. Mindestens 67 der 100 Senatoren müssen den Präsidenten für schuldig befinden. Selbst wenn die Demokraten die Mehrheit im Senat holen, ist eine Zweidrittelmehrheit nicht möglich: Es stehen nur neun republikanische Senatorenposten zur Wahl. Sie bräuchten in jedem Fall die Unterstützung von republikanischen Senatoren. Diese halten ihrem Präsidenten aber weiterhin die Treue.

Zudem werden Amtsenthebungsverfahren nur selten ergriffen. In der Geschichte der USA wurde bisher gegen zwei Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren durchgeführt. Sowohl Andrew Johnson wie auch Bill Clinton wurden nicht verurteilt. Auch gegen Richard Nixon wurde im Zuge der Watergate-Affäre ein Verfahren eingeleitet, er kam einer Anklageerhebung jedoch mit seinem Rücktritt zuvor.