Dies sagte Ungerers langjähriger Berater Robert Walter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Ungerer wurde 1931 in Strassburg geboren. Seit 1976 lebte er mit seiner dritten Frau in Irland.

Der in Strassburg geborene Ungerer hatte sich unter anderem als Autor und Illustrator von Kinderbüchern einen Namen gemacht. Bekannte Werke sind unter anderem "Der Mondmann" und "Die drei Räuber". Ausserdem schuf er scharfzüngige Bilderbücher für Erwachsene.

Auch mit Plakatkunst und erotischen Zeichnungen fand Ungerer Anerkennung. Nach Angaben seiner Internetseite veröffentlichte er mehr als 140 Bücher, die in 28 Sprachen übersetzt wurden.