Still und leise ploppen sie auf: Kunstlager, in denen Museen, Sammler oder Firmen jene Tausende von Werken aus- und einlagern, für die sie selbst keinen Platz haben. Fehlkäufe wie Meisterwerke dämmern hinter Hochsicherheitsschleusen in klimaoptimierten Räumen in der Hoffnung, eines Tages wieder ans Licht geholt zu werden. Auch für Logistiker ist Kunst zum Big Business geworden. In keiner Zeit wurde mehr Kunst produziert oder wurden mehr Künstler ausgebildet als heutzutage. Doch wohin damit? Die Lager quellen über. Im Gleisdreieck östlich von Zürich entsteht nun ein neuer «Kunsttresor», der weitere 25000 Quadratmeter Fläche anbieten wird, um eng gedrängt Kunst zu horten. Die Baubewilligung liegt vor, Baustart ist im kommenden Jahr. Er wird die Reihe der Depots in unscheinbaren Gewerbegebieten ergänzen, die bereits im Raum Zürich, in Basel wie in Genf Milliardenwerte in Kunstform bunkern. Doch was geschieht, wenn das Geld zur professionellen Lagerung fehlt? Auch niemand die Werke abkaufen, sie nicht einmal geschenkt haben will? Was ist mit den unzähligen Nachlässen von Künstlern, deren Schöpfungen schon zu Lebzeiten kaum verkäuflich waren und die nun auf Estrichen und in ­Scheunen den Nachkommen schlaflose Nächte bereiten?

Entsorgung wäre die naheliegende Lösung. Doch die Kunst des Wegwerfens, als eine Tugend des Alltags propagiert, gilt nicht für die Kunst selbst. Kunstwerke zu zerstören, ist ein Tabu. Kulturelle Werte zu erhalten, ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die keine Ausnahmen duldet. Die öffentlichen Kunstmuseen stehen unter besonderem Druck Das Thema der überquellenden Depots beschäftigt die Kunstbranche jedoch gleichermassen, wie sie ihm ausweicht. Vor sechs Jahren bereits hat der schweizerische Verein der Kuratoren von institutionellen Kunstsammlungen eine Tagung mit dem Titel «Darf man Kunst entsorgen?» abgehalten, um sich gleichzeitig um eine konkrete Antwort zu drücken. Denn was die Praxis einhellig fordert, verhindert die Ethik.

Unter besonderem Druck stehen die öffentlichen Museen. Sie haben einen expliziten Bewahrungsauftrag, wehren sich aber rigoros dagegen, als «Rettungsanstalt» für überflüssig gewordene Kunstwerke missbraucht zu werden. Entsprechend zurückhaltend nehmen sie Schenkungen an. Auch ohne diese haben sie einen kostspieligen kuratorischen Aufwand für ihre ­Depotkunst zu leisten, deren Anteil am Gesamtbestand immer grösser wird; schliesslich lassen sich nicht beliebig neue Kunstmuseen eröffnen. Doch gemessen werden die Museen an ihren Ausstellungen und dem touristisch verwertbaren Publikumsaufmarsch, den sie damit auslösen. Der «International Council of Museums» hat die ethischen Richtlinien im Umgang mit Kunstwerken formuliert. Die Instanz schlechthin für museale Good Governance schliesst nicht mehr grundsätzlich aus, dass Museumsgut auch vernichtet werden darf. Jedoch nur als Ultima Ratio und nach der Bewältigung von Hürden, die beinahe unüberwindbar hoch liegen. Kunst- und Museumswissenschafter haben in den vergangenen Jahren einen eigenen Forschungsschwerpunkt begründet, der sich mit der «Entsammlung» oder der «Deakzession» von institutionellen Sammlungen beschäftigt. Faktisch haben sie damit aber verunmöglicht, richtig aufräumen zu können. Denn in der Vergangenheit wurde durchaus entsorgt. Allerdings auf diskretem Weg und vor allem, was zuvor nicht richtig inventarisiert worden war. Da jedoch die Lehre besagt, dass jedes Werk inventarisiert gehört, ist damit praktisch unterbunden, dass ein Werk vom Depot auf die Deponie wandert. Auch für Grosskonzerne, die sich mittels Kunst kulturell aufgerüstet haben, werden die Sammlungen zur Last. Ähnlich wie die Immobilien belasten sie als nicht produktives Kapital die Bilanz. Reagiert hat nun etwa der Ringier-Konzern. Dessen Verleger Michael Ringier gehört weltweit zu den Topsammlern zeitgenössischer Kunst. Was er im Namen des Medienkonzerns erwarb, gehört per Anfang 2020 zur ausgegliederten Ringier Art & Immobilien AG.

Die flacheren Hierarchien, denen Tausende von Chefbüros zum Opfer ­gefallen sind, sowie die Mode der Grossraumbüros sind weitere natürliche Feinde der Firmensammlungen. Es fehlen die weissen Wände, die dekorativ behängt werden können. In diesem Monat diskutiert im neuen Basler Roche-Hochhaus der Verein der Kuratoren über die Folgen der Open-­Space-Büros für die Sammlungen. Es werde schwierig bis unmöglich, die Kunstwerke im Arbeitsumfeld auszustellen, heisst es in der Ausschreibung für die Tagung mit dem schönen Titel «Quo vadis, arte?». Die Folge für die Firmensammlungen sind absehbar: Die Werke verschwinden im Depot und wie vermehrt zu beobachten ist: direkt zur Gant in die Auktionshäuser. Über eine der grössten Firmensammlungen verfügt die UBS. Gerüchte besagen, mindere Ware sei im grossen Stil auf die Abfallhalde gebracht worden. Nach zwei Wochen interner Recherche dementiert die Grossbank eine entsprechende Anfrage:

Kunstwerke zu entsorgen widerspricht den UBS-Richtlinien.

Gelegentlich würden Werke verkauft, die nicht mehr ins Konzept passen oder beschädigt seien. Die Sammlung organisiere zudem ein- bis zweimal pro Jahr einen Mitarbeiterverkauf, an dem Werke von tiefem Wert zugunsten einer wohltätigen Organisation verkauft würden. Mit dieser «Entsammlungs»-Strategie hält sich die Grossbank exakt an die erwähnten ethischen Richtlinien. Schliesslich gehört nach der Entsorgung zum zweitschlimmsten Vorwurf, eine Firma würde sich durch den Verkauf ihrer Kunst bereichern.