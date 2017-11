Niesen, Hundebellen, Motorenbrummen kann man als zufällige Geräusche betrachten – oder als Steinbruch an Klängen für die nächste Komposition, sofern man Cathy Berberian heisst. Die Karriere der 1925 geborenen US-Amerikanerin führte sie bis an die Metropolitan Opera und brachte ihr den Beinamen «Die Callas der Avantgarde» ein.

Nicht nur als Sängerin hatte sie ein unerschöpfliches Arsenal an stimmlichen Möglichkeiten. Sie war auch genreübergreifend aktiv, sei es in der alten oder neuen Musik, in der populären oder akademischen. Musik war ihr Leben, wie sie 1983 kurz vor ihrem Tod in Rom niederschrieb: «Die Musik ist die Luft, die ich atme und der Planet, auf dem ich lebe.»

Heute ist sie vor allem für die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Luciano Berio bekannt. Mit ihm schuf sie gemeinsam viele Werke. Allerdings zeichnete am Ende nur er als Autor verantwortlich. Doch wo zieht man die Grenze, wenn ein Komponist so explizit mit den speziellen Fähigkeiten einer Interpretin arbeitet? Ein Beispiel: Während er an der berühmten «Sequenza III» arbeitete, liess er die Sängerin verschiedenste Formen von Lachen aufnehmen: hysterisch, zynisch, ironisch oder schadenfroh. Dieses Material bildete dann seine Grundlage beim Komponieren. Die bescheidene Berberian drängte sich jedoch nicht in Vordergrund.

Uraufführung im Theater Basel

Stattdessen schuf sie lieber gänzlich eigene Werke. Eines davon wird nun in Basel uraufgeführt. «Anathema con varie azioni» mit szenischen Anweisungen und Slapstickhaften Elementen kam im vergangenen Jahr mit dem gesamten Nachlass der Berberian in die Paul-Sacher-Stiftung, wo sich auch Berios Archiv befindet. Darin wurde auch eine Beatles-Bearbeitung von Berio gefunden, die er für seine Frau angefertigt hat.

Diese beiden Werke werden nun gemeinsam mit den berühmten Berio-Berberian Kompositionen «Sequenza III» und «Folk Songs» von Sofia Pavone, die seit August 2015 Mitglied des Opernstudios Operavenir am Theater Basel ist, aufgeführt. Die musikalische Leitung hat Stephen Delaney. Doch es gibt bei diesem inszenierten Konzert (szenische Einrichtung: Julia Hölscher) nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Denn Berberian war auch Kostümbildnerin. Anekdoten und Ausschnitte aus Briefen und Interviews geben zusätzlich Einblicke.

In der ersten Saison dieser neuen Konzertreihe mit dem Titel «Sachers musikalische Wunderkammer» ist ein weiterer Termin im Frühjahr 2018 geplant. Dann sollen Werke der finnischen Komponistin Kaija Saariaho zur Aufführung kommen.

Theater Basel, So, 19.11., 11 Uhr, Foyer.