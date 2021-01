Das abenteuerliche Leben der Anne Beaumanoir

Ist man auf den ersten fünf Seiten über die kunstvolle Versform, die Anne Weber gewählt hat, um diese Lebensgeschichte zu erzählen, vielleicht noch etwas irritiert, leuchtet sie einem sehr bald nicht nur ein, sondern nimmt einen restlos für sich ein. Es ist, wie bei Homer, dessen Epen hier als Vorbild dienen, die Mündlichkeit des Berichtens, kombiniert mit einer Poesie des Konkreten – und so spannend wie die Odyssee ist es allemal. Dass Weber von allen antiken Heldinnen und Helden ausgerechnet den Odysseus zitiert, passt nicht nur wegen der häufigen Heimatlosigkeit und des ständigen Unterwegsseins einer politischen Aktivistin, sondern insbesondere wegen Beaumanoirs Klugheit, die dem «listenreichen Odysseus» in nichts nachsteht.

Als Teenager riskiert sie ihr Leben, um ein jüdisches Geschwisterpaar zu retten, opfert als kommunistische Widerstandskämpferin ihre grosse Liebe für den Glauben an eine gerechte Gesellschaft. Jahre danach wird die Ärztin und Mutter wegen ihrer Beteiligung für die algerische Unabhängigkeitsbewegung in Frankreich zu zehn Jahren Haft verurteilt, sie flieht nach Tunesien, um sich später am Aufbau des algerischen Gesundheitssystems zu beteiligen.

Die Autorin Anne Weber lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Paris. Ihre Werke wurden unter anderem mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis und dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Der Stoff, den sie für ihr neustes Werk gewählt hat, das Leben der mittlerweile 96-jährigen Französin Anne Beaumanoir, genannt Annette, ist so spannend, dass man das Buch nicht aus der Hand legen möchte.

Das Buch sprengt deswegen den Rahmen des Bewertbaren, weil es die Qualitäten verschiedenster Genres auf eine Art und Weise verbindet, die im gleichen Moment verblüffend originell wie unmittelbar einleuchtend sind. Es ist Biografie und Philosophie in einem, verpackt in die Form eines poetischen Heldinnenepos.

Ihre wache Aufmerksamkeit bewahrt nicht nur sie, sondern oft auch andere immer wieder vor Gefahr und Tod. Zu dieser Klugheit kommt bei Annette eine so ausgeprägte Kombination von Mut und Nächstenliebe hinzu, dass man gemeinsam mit der Autorin, als sie Beaumanoir zum ersten Mal traf, denkt: «Dich gibt es, dich gibt es wirklich?»

Dilemmata mit verschiedenen Antworten

Die Nähe der Autorin zu ihrer Protagonistin zeigt sich immer wieder durch zärtliche Details. Und doch wird die politische Dimension eines Widerstands, der sich ja nicht in einem gewaltfreien Umfeld abgespielt hat, nicht idealisiert. Vielmehr werden diese Dilemmata auf eine Art und Weise thematisiert, die verschiedene Antworten ermöglichen.

Die Haltung Webers ist dabei eine aufrichtig fragende. In welchem Verhältnis stehen das Prinzip und der Einzelfall? Ist Gewalt für das Gute legitim? Und immer wieder: Heiligt der Zweck die Mittel? Welcher Zweck, welche Mittel? Muss eine Revolution zwingend ihre Kinder fressen?

Wer bis anhin gedacht hat, dieser Satz stamme ursprünglich von Georg Büchner, wird nebenbei erfahren, dass dieser dabei den französischen Revolutionär Pierre Vergniaud zitierte.

Tiefgründig, aber doch witzig

Das Buch ist nicht nur voller Spannung, es ist auch voller Bildung, und dies, ohne im geringsten eingebildet zu sein. Im Gegenteil, so raffiniert seine Auseinandersetzung mit Sprache ist, so leicht kommt es daher. So tiefgründig seine Fragen sind, so witzig ist es auch immer wieder.

Am Ende weiss man nicht so recht, ob man sich jetzt in den Charakter dieser Anne Beaumanoir verliebt hat, die einem unweigerlich vor die Frage stellt, ob man im eigenen Leben eigentlich politisch genug handelt, oder in die Art und Weise, wie dieser Charakter in Literatur verwandelt wird. Vermutlich in beides. So oder so: 12 von 10 Punkten. Lesen Sie dieses Buch.

Buch: «Annette, ein Heldinnenepos», Matthes & Seitz Berlin. Digitale Veranstaltung: Dienstag, 19. Januar, 19 Uhr. www.literaturhaus- basel.ch