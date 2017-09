Es ist raus: Der 45. Kulturpreis geht an Carena Schlewitt. Die gebürtige Leipzigerin ist seit 2008 künstlerische Leiterin der Kaserne Basel und verantwortet seit 2012 die Konzeption und Durchführung des internationalen Theaterfestival Basel.

Die Jury lobte Schlewitts „verbindende und integrative“ Arbeit. Dazu gehören der Aufbau einer überregional anerkannten freien Theater- und Tanzszene, den Erhalt der Kaserne Basel als wichtigstes Konzerthaus für Populärmusik in der Nordwestschweiz und die Positionierung des Theaterfestival als international wichtige Veranstaltung.

Schlewitt habe mit kluger Führung ihres Teams die prekäre finanzielle Schieflage der Kaserne Basel gemeistert und sich mit mutigen Formaten im Aussenraum – man denke an „Stadt.Plan.2020“ oder „Die Stadt als Bühne“ - profiliert.

Weiteres Lob gilt Schlewitts regelmässigen Kooperationen mit nationalen und internationalen Kulturinstitutionen und Veranstaltern. Hier nannte die Jury die Festivals „Its the real thing – Basler Dokumentartage“, „Culturescapes“ , die Zeitgenössischen Schweizer Tanztage 2013, die „Treibstoff Theatertage Basel“ und das wildwuchs Festival Basel.

Carena Schlewitt, geboren in Leipzig, studierte Theaterwissenschaften an der Humboldt Universität Berlin. Sie wirkte als Dramaturgin und stellvertretende künstlerische Leiterin am Forum Freies Theater Düsseldorf und als Theaterkuratorin und stellvertretende künstlerische Leiterin am Berliner Theater Hebbel am Ufer. 2018 wird sie die Intendanz von HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden übernehmen. Ihr Nachfolger steht auch schon fest: Der bisherige Leiter des Zürcher Theaterspektakels Sandro Lunin wird ab Sommer 2018 neuer Direktor der Kaserne Basel.