Lange drei Jahre wurde das denkmalgeschützte Gebäude aus den Dreissigern renoviert. Nun zeigt sich das Museum für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse in Zürich (daneben wird das Museum am Standort Toni-Areal weiterhin bespielt) in neuem Glanz. Dabei wurde im Innern einiges verändert. So wurde die Ausstellungshalle mit den charakteristischen Stützen wieder in ihren historischen, doppelgeschossigen Zustand zurückversetzt.

Zur Wiedereröffnung gibt es gleich fünf Ausstellungen. Neben der Hauptausstellung «Oïphorie» von Atelier Oï in der Halle werden im Untergeschoss über 2000 Glanzstücke aus der rund 150-jährigen Sammlung zu entdecken sein. Gleich daneben werden in «Ideales Wohnen» unterschiedliche Wohnträume des 20. Jahrhunderts in sieben Musterzimmern präsentiert.

In der «Swiss Design Lounge» kann man auf Tuchfühlung mit Schweizer Design-Klassikern gehen und in der Ausstellung «Plakatgeschichte» in die grösste Plakatsammlung der Welt eintauchen.

Museum für Gestaltung, Wiedereröffnung am 3. März, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, www.museum-gestaltung.ch.