Picasso ist der Inbegriff des erfolgreichen Künstlers. Schon mit 14 galt er in Spanien als grosses Talent, schaffte die Aufnahme in die Akademie in Barcelona. Doch als der 20-Jährige 1901 nach Paris zog, seiner beliebten, farbigen Bilderwelt adieu sagte und alles in Blau tauchte, musste er untendurch. Diese Bilder verkauften sich schlecht. Pablo Ruiz Picasso litt unter Hunger und Armut. Erstmals – und auch letztmals in seiner langen Karriere.

Ausgerechnet in der Zeit also, als die heute weltberühmten Werke entstanden, diese sanften Bilder voller Melancholie mit Trinkerinnen, Blinden, Bettlern und Prostituierten als Hauptdarsteller. «Er kannte die Misere und die Traurigkeit seiner Figuren aus seinem eigenen Leben», sagt Raphaël Bouvier, Kurator der Fondation Beyeler. Die melancholische Stimmung, die existenziellen Themen der Blauen Periode seien wohl gerade deshalb so berührend. Aufgewühlt hat ihn auch der Selbstmord seines Freund Carles Casagemas 1901 in Paris. «In dieser Zeit malte er seine sensibelsten, zartesten – und ja, auch schönsten Bilder», so Bouvier.

So sah es später auch das Publikum – allerdings erst Jahrzehnte später. Bilder von Picassos Frühzeit wurden tausendfach reproduziert und schmückten als Kunstdrucke die Bürgerstuben nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Blaue und Rosa Periode, also die Zeit von 1901 bis 1907, zeigt die Fondation Beyeler ab dem 3. Februar. Als «kulturelles Highlight 2019» preist sie selber die Ausstellung auf ihren Plakaten an. Zusammen mit dem Bild «Acrobate et jeune arlequin» von 1905, das Blau und Rosa optisch bestens vereint. Zwei schmächtige Artisten, der eine im Rautenkostüm, der andere mit rosarotem Trikot, sitzen in sich gekehrt vor blauem Hintergrund.

Erfolg programmiert

Kann man einen Blockbuster, eine Erfolgsausstellung überhaupt voraussagen? Reicht der Name Picasso, um Massen anzulocken? 1984 gelang dem Kunstmuseum Bern ein Coup: Es zeigte als eines der ersten Museen überhaupt eine Übersicht über die Blaue Periode. Man stand Schlange. Den Erfolg konnte es 1992 mit der Rosa Periode allerdings nicht mehr wiederholen.