Kein Aprilscherz! Am 1. April 1969 trat das Aargauer Kulturgesetz in Kraft. Die Pioniertat darin: ein von der Politik unabhängiges Kuratorium als Förderstelle. Seither bekamen 1200 Kulturschaffende in den letzten 50 Jahren sogenannte Individualförderung, also Geld für Projekte oder Atelieraufenthalte.