Blättern im Coronalexikon: Von Hygienehaken bis Zoombombing

Ich erinnere mich gut an den Moment, als ich den Begriff «Social Distancing» zum ersten Mal verwendete. Es war Anfang März. Die Welt stand vor dem Lockdown, und ich fotografierte spontan den leeren Erstklasswaggon eines SBB-Zuges. «Hier geht Social Distancing ganz einfach», dachte ich und stellte mir all die Soziopathen vor, die sich Woche für Woche mit dem Kauf eines teuren Tickets die Welt vom Leibe hielten.

Der internationale Schriftstellerverband PEN stellte schon Mitte März fest, dass das Wort Social Distancing in sensiblen deutschsprachigen Ohren ziemlich schräg klingt. Physische, nicht soziale Distanz sei in diesen Zeiten gefragt, schimpfte der PEN. Dass im Deutschen, anders als im Englischen, sozial nicht gesellig meint, löste hierzulande dieselben Irritationen aus wie der Begriff der sozialen Medien.

Tatsächlich ist Social Distancing eine Erfindung der Soziologie. In den 1930er-Jahren gebrauchte man ihn, um eine bewusste Abgrenzung von Hie­rarchien und die gesellschaftliche ­Ausgrenzung von Minderheiten zu ­beschreiben. In den 2000er-Jahren ­verwendeten ihn plötzlich auch Epidemiologen. Seither führt Social Distancing ein Doppelleben in beiden Disziplinen. Und es ist nicht der einzige Begriff in unserem Wortschatz, der sich im Moment auf einem Selbstfindungstrip befindet.

Franzosen streiten: Ist das Virus weiblich oder männlich?

Während die Franzosen gerade Hahnenkämpfe austragen über die Frage, ob ihr Covid-19 weiblich oder männlich sei, ärgern wir uns über Anglizismen, die keine sind. Unter unserem Homeoffice verstehen die Briten ihr Innenministerium und die Amerikaner ihr Heimbüro. Wir Schweizer hingegen sitzen nicht nur im Homeoffice, wir machen Homeoffice. Und das nicht erst seit Corona, sondern seit Mitte der Neunzigerjahre. Für das Herunterfahren allen öffentlichen Lebens kam uns der englische Begriff Lockdown allerdings gelegen. Besser Lockdown als Shutdown. Wir sind ja keine Maschinen, die man einfach so runterfährt.