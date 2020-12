Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Mein Bild des Jahres

Dies ist die letzte Bildbetrachtung 2020. Zeit für mein Bild des Jahres: «Shizen» (Natur) von Teruko Yokoi von 1958. 2020 war in den Schweizer Museen das Jahr der alten Damen. Teruko Yokoi, 95, wurde in Bern gezeigt, Geta Bratescu, 2018 mit 92 Jahren gestorben, in St. Gallen, Marion Baruch, 91, in Luzern und Erica Pedretti, 90, in Chur. Das nennt man Nachholen und Wiedergutmachen.

Die gebürtige Japanerin Teruko Yokoi schuf in den 1950ern in New York abstrakte und expressiv befreite Gemälde. Ab 1962 lebte sie in Bern, malte bedächtiger, abstrahierende Blumenbilder. Das unbekannte Frühwerk besticht durch radikale Reduktion der Formen – oft aufs Eck gestellte, angeschnittene Quadrate – welche die Malerin mit heftigen Pinselstrichen und Schlieren auflöst. Sie kombiniert mutig Grundfarben, deren Skala Themen wie Natur oder Jahreszeiten suggerieren. Ihre Schau konnte Teruko Yokoi noch sehen und war glücklich darüber. Am 28. Oktober ist in einem Berner Altersheim gestorben.