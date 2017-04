Dies bestätigte das Theater der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag nach einer Verwaltungsratssitzung. Rau hatte in der Vergangenheit schon für das Kunstzentrum Campo in der flämischen Stadt gearbeitet.

Für ein Stück mit belgischem Hintergrund soll der 40-jährige Rau beim 54. Berliner Theatertreffen mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet werden. Wie die Berliner Festspiele Mitte März mitteilten, erhält er den mit 10'000 Euro dotierten Preis für seine Inszenierung "Five Easy Pieces" rund um den Kindermörder Marc Dutroux: "Ein mutiges, die Zuschauer/innen herausforderndes Stück über das Leben und die Verbrechen des Belgiers Marc Dutroux, nachgestellt von Kindern zwischen 8 und 13 Jahren."

Rau ist seit Januar 2017 auch als Experte im SRF-"Literaturclub" zu sehen, zudem ist er derzeitiger Preisträger der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik.