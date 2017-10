Jimmy Carter (93), George Bush Sen.(93), Bill Clinton (71), George W. Bush (71) und Barack Obama (56) nahmen gemeinsam an einem Benefizkonzert in College Station teil - nach Medienberichten das erste Mal seit 2013, dass die fünf Männer zusammentrafen. Damals, bei der Einweihung der George-W.-Bush-Präsidentenbibliothek in Dallas, wohnte Obama noch im Weissen Haus in Washington.

"Die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" haben schreckliche Verwüstungen gebracht - aber sie brachten auch das Beste an Menschlichkeit", hiess es in einer vorab veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Fünfer-Gruppe. "Als frühere Präsidenten wollen wir zusammenkommen, um unseren Mitbürgern in Texas, Florida und der Karibik beim Wiederaufbau zu helfen."

Der jetzige Präsident Donald Trump war nicht anwesend, aber würdigte in einer Videobotschaft den Einsatz seiner Vorgänger, die bereits im Vorfeld des Konzerts 31 Millionen Dollar an Spenden gesammelt hatten. "Diese wunderbaren Bemühungen erinnern uns daran, dass wir wahrhaft eine Nation vor Gott sind, alle vereint durch unsere Werte (...)", sagte Trump, der sich auch bei den Künstlern bedankte, die beim Konzert auftraten.

Angesagt hatten sich unter anderem die Countrymusiker Alabama, The Gatlin Brothers, Lee Greenwood, Lyle Lovett, Robert Earl Keen and Stephanie Quayle, Soulsänger Sam Moore, Gospelsängerin Yolanda Adams und Popstar Cassadee Pope.

"Harvey" hatte im August im Südosten von Texas verheerende Überschwemmungen verursacht. Im September folgte "Irma", die in fast ganz Florida teils schwere Schäden anrichtete. Im selben Monat verwüstete "Maria" weite Teile von Puerto Rico und den Virgin Islands.