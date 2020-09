«Bei mir ist immer alles extrem»: Die Kabarettistin Lara Stoll steht wieder auf der Bühne

Lara Stoll ist in Rheinklingen im Kanton Thurgau aufgewachsen. Sie lebt seit über zehn Jahren in Zürich als freischaffende Künstlerin. Sie begann als Slampoetin und führt inzwischen abendfüllende Kabarettprogramme auf. Seit 2013 produziert sie mit dem Kollektiv «Bild mit Ton» Sendungen und Filme: Zum Beispiel verwandelt sie die Tagesschau mit frecher Schnittechnik in eine dadaistische Show. Oder sie kommentiert in der Videoreihe «S'Internet us de Dose» Kurzfilmchen aus dem Internet. 2018 spielte sie die Hauptrolle in der Horrorkomödie «Das Höllentor von Zürich». Von 2011 bis 2015 absolvierte Stoll ein Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste. Auch an mehreren Musikprojekten ist sie beteiligt.