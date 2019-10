Ausgerechnet: Lügenjournalist Claas Relotius wirft seinem Enthüller Unwahrheiten vor

Ohne Juan Moreno würde das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» vielleicht noch immer die erfundenen Geschichten seines Starreporters Claas Relotius drucken und damit ein Millionenpublikum betrügen. Die riesige Redaktion und die angeblich vorbildliche Faktencheck-Abteilung liessen sich über viele Jahre von Relotius blenden und fanden nicht heraus, was Relotius’ Arbeitskollege Juan Moreno bei einem gemeinsamen Text über militante Einwanderungsgegner in den USA gelang: Den mehrfach preisgekrönten Journalisten als Fälscher zu enttarnen. Und dies gegen hartnäckigen Widerstand der «Spiegel»-Chefetage, die zuerst dem 33-jährigen Relotius glaubte und Moreno, 47, wegen seiner Vorwürfe entlassen wollte.

Moreno hat also grosse Verdienste. Dass er ein Buch über den wohl grössten Fälschungsskandal der jüngeren Mediengeschichte schreiben würde, war ebenso naheliegend wie ehrgeizig. Denn ein 285 Seiten starkes Buch mit dem Anspruch, in dieser Sache zu «schreiben, was ist» (so lautet die “Spiegel”-Devise), muss fehlerfrei sein und darf keine Angriffsfläche bieten. Zuallerletzt für Relotius.

Moreno hatte bei seinen Recherchen vergeblich versucht, an ihn oder sein näheres Umfeld heranzukommen. Doch er musste damit rechnen, dass sich Relotius nach Vorliegen des Buches melden würde. Das ist nun geschehen. Sein Anwalt geht gegen das Buch vor und behauptet, darin gebe es 22 Stellen mit «erheblichen Unwahrheiten und Falschdarstellungen». Die Wochenzeitung «Die Zeit» schrieb daraufhin, sogar Moreno sei womöglich von der Relotius-Krankheit angesteckt worden - «jener Mann, der sich zutraute, die Diagnose zu stellen.»