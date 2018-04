Der Luzerner «Tatort» schrieb immer wieder Schlagzeilen – vor allem auch in Deutschland. Dort waren seine Quoten die schlechtesten aller «Tatort»-Teams. Während deutsche Folgen im Schnitt von 10 Millionen Zuschauern verfolgt werden, unterbot der «Tatort» aus Luzern regelmässig die 7-Millionen-Marke. Verlegt SRF den Tatort wegen der tiefen Quote nach Zürich?

Fitze dementiert: «Der Tatort ist für SRF eine Erfolgsgeschichte.» Mit den eigenen Folgen erreiche man regelmässig einen Marktanteil von über 30 Prozent. Der Entscheid, den Dreh einzustellen, sei nicht auf Druck der ARD gefallen. Diese schätze das Schweizer Kommissaren-Team, so Fitze.

Achillesferse Drehbuch

Mit neun bzw. acht Dienstjahren werden es Reto Flückiger und Liz Ritschard eine ordentliche Weile in ihrem Job ausgehalten haben. Den Status von Kultkommissaren, wie sie das Münsteraner Team besitzt, hätten sie wahrscheinlich auch bis zur Pensionierung nie erreicht.

Das lag weniger an den Schauspielern als am Drehbuch. Wo man in Österreich und Deutschland im Zank rhetorisch gewieft die Messer wetzte, war das Verhältnis zwischen Ritschard und Flückiger schon zu Beginn von einer tiefschweizerischen Konsensorientierung geprägt gewesen. Ein rhetorisches Feuerwerk liess sich da selten entzünden. Dialoge wie «Und jetzt?» – «Sind wir am Arsch» waren leider keine Seltenheit.

Dabei hat das Schweizer Fernsehen einiges probiert, um den Imageschaden zu beheben, der dadurch entstand, dass man in der ersten Folge versuchte, wie eine amerikanische Krimiserie rüberzukommen. Sofia Milos, Ex-Star der US-Serie «CSI: Miami», wurde schon nach der ersten Folge durch Delia Mayer ersetzt.

Die heiligen Kühe der Tourismusindustrie hatte man nach einiger Zeit zugunsten einer ehrlicheren Stadtansicht Luzerns geschlachtet. Nach anfänglichem Kuhgebimmel – der erste Luzerner Tatort war dem SRF so peinlich, dass man ihm nachträglich eine Kuhglockenszene herausoperierte –, wurde man ehrlicher, zeigte mehr vom Luzerner Nebel.

Mit der Verschlankung des Kommissariats – viele der blassen Nebenfiguren hat man weggespart – hatte das Format zudem weiter an Profil gewonnen.

Warum nach so vielen Weichenstellungen jetzt die Vollbremsung? Deutschlands «Tatort»-Experte François Werner vom Online-Portal Tatort-Fundus.de vermutet eine Orientierungslosigkeit beim Redaktionsteam.

«Wahrscheinlich war man sich grundsätzlich nicht mehr darüber einig, wohin man möchte. So etwas überträgt sich dann oft auf die Darsteller. Also hat man die komplette Erneuerung gesucht und irgendwann einfach den Reset-Knopf gedrückt.»

Zürich bietet etliche Vorteile

Der bodenständige Darsteller Stefan Gubser dürfte auch wegen seiner Rolle im Hintergrund in Erinnerung bleiben. Er war es, der das Format nach dem Ende des Berner Tatorts im Jahr 2001 nach einem Jahrzehnt Pause wieder in die Schweiz holte.

Mit seiner Produktionsfirma Tellfilm, die den ersten Luzerner Tatort mitproduzierte, war er aktiv auf das Schweizer Fernsehen zugegangen.

«Über die Art meines Abgangs werde ich mitreden dürfen», sagt Gubser. Ein Heldentod wäre ihm sicher zu klischiert. Wünschen würde man ihm eine Aussteigerkarriere. Zum Beispiel als Restaurator alter Segelboote.

Bereits im Januar 2019 steht ein neues Ermittlerduo vor der Kamera. Dann laufen die Dreharbeiten in Zürich an, dem neuen Schauplatz des Schweizer «Tatorts». «Zürich bietet ideale Voraussetzungen für eine Tatort-Reihe», sagt Fitze.

Wichtige, weltweit bekannte Institutionen wie die ETH und die Fifa, aber auch internationale Konzerne wie Google seien dort ansässig. Darüber hinaus beherberge Zürich wichtige Kulturhäuser und sei über die Landesgrenzen hinaus bekannt als multikulturelle Partystadt.

Die Verlegung begrüsst auch der Deutsche «Tatort»-Experte François Werner. «Ich habe mich schon bei der Erstausstrahlung des Luzerner «Tatorts» im Jahr 2011 gefragt, warum man die Krimireihe nicht nach Zürich verlegt hat. Die Stadt ist vielen Deutschen besser bekannt und gibt erzähltechnisch viel mehr her.»