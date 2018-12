Das Aarauer Theater Marie ist für seine experimentierfreudigen Inszenierungen bekannt, doch mit «Animeo und Humania» scheint es ein besonders schwieriges Unterfangen in Angriff genommen zu haben. In Zusammenarbeit mit dem Animationsfilmfestival Fantoche will die freie Theatergruppe nichts Geringeres, als die unterschiedlichen Genres Theater und Animation miteinander verbinden.