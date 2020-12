Allison-Sängerin zum Comeback: «Die Band ist eine Herzensangelegenheit»

Nach über 20 Jahren gibt die Schweizer Hardrockband Allison ihr Comeback. An der Seite von zwei weiteren Gründungsmitgliedern und drei neuen Mitstreitern hat Sängerin Janine Amberg alias Janet La Rose im November das dritte Album herausgebracht. Und «They Never Come Back» hat es gleich auf den sechsten Platz der Schweizer Albumcharts geschafft. Geblieben ist der klassische, treibende Stadionrock mit den griffigen Riffs, neu ist die reife, ausgeklügelte Verspieltheit und das stärkere Forcieren von Crossover-Elementen. Die in Luzern lebende Amberg erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sich die Band nach so langer Zeit wiedergefunden hat und was das Älterwerden mit ihr und ihren Kumpanen gemacht hat.

Es hat nun 25 Jahre gedauert bis zum neuen Album, 1998 hatte sich die Band getrennt. Im neuen Song «Merry-go-round» (siehe Video unten) fragen Sie in einer Liedzeile: «Does it feel like the real thing?» Drehen wir die Frage gleich um: Fühlt sich das Comeback gut an?

Janine Amberg: Auf jeden Fall. Allison ist eine Herzensangelegenheit. Ich will nicht mindern, was ich nach Allison alles gemacht habe, unter anderem Angelheart mit Paul Etterlin, aber meine Stimme passt immer noch am besten zum Allison-Sound.