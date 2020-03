«Alles wird gut»: Musiker wollen der Schweiz mit grosser Liveshow Mut spenden

(mg) «Alles wird gut». So heisst die Aktion der beiden Musiker Seven und Loco Escrito. Zusammen mit weiteren Partnern, unter anderem den Radiosendern von CH Media und den SRF-Stationen, präsentieren sie am kommenden Wochenende ein grosses Live-Happening aus dem Zürcher Hallenstadion. Mit dem Anlass wolle man zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten schöne Musik- und Unterhaltungsmomente bis ins Wohnzimmer möglich sind. Mit dabei sind Marc Sway, Gotthard, Baze, Pablo Nouvelle, Heidi Happy, Claudio Zuccolini und viele andere.

Das Programm dauert satte 24 Stunden und wolle den Schweizern Mut spenden, wie es in einer Mitteilung heisst. «Alles wird gut» startet am Samstag, 28. März, um 12 Uhr und dauert bis am Sonntag, 29. März, um 13 Uhr. Damit die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden, findet das Programm der Künstler im Bandraum oder in der Stube statt.