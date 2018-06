Gehen wir rein. Ziehen Sie sich die Überschuhe an, betreten Sie den ausgeleuchteten Raum, das Licht umfasst Sie, wechselt unmerklich vom hellen Blau über Ocker und Rosa bis ins magisch-dunkle Violett, der Raum wird weiter und tiefer ... Sie glauben, Ihr Blick schweife ins Unendliche. Wow!

Plötzlich zuckt und flackert das Licht unangenehm: fertig mit dem Traum. Man fordert Sie auf, in die reale Welt zurückzusteigen, die Überschuhe abzugeben. Doch die Sinne sind noch so bezaubert wie überfordert. Noch einmal, noch einmal, betteln Seele und Augen – auch das Hirn meldet Wiederholungsbedarf. Irgendwie möchte man die Tricks von James Turrell doch verstehen.

Dem Himmel näher

Doch bevor Sie in Ihrem physikalischen Basiswissen grübeln oder googeln, machen Sie den Rundgang weiter. Turrell kann noch mehr. LED-Lampen fabrizieren in dunklen Glas-Spiegelscheiben so hübsche wie verspielte Hologramme, Projektionen von geometrischen Figuren überlisten optisch die real vorhandenen Raumecken, und mit Licht gaukelt man uns Räume vor, wo keine sind.

James Turrell, 1943 in Los Angeles geboren, ist auch mit Land Art gross geworden. Grösser als im «Roden Crater» in der Wüste von Arizona geht es nicht. In einem erloschenen Vulkankrater, einem riesigen Gelände, hat er in den 1970er-Jahren eine Vielzahl von Beobachtungsräumen, Gängen und Tunneln geschaffen, in denen der Mensch erlebt, was Himmel und natürliches Licht ist, wie sich die Erde dreht, wie klein er und wie gross die Natur ist. Es ist ein einzigartiges und poetisches Observatorium, ein Auge zum Universum.

Lehrstück in praktischer Physik

Wie perfekt Turrell die Wirkung von Licht beherrscht, erleben Sie in Baden-Baden in der «Dual Shallow Space Construction». Stellen Sie sich zwischen die beiden Räume, an deren Stirnseite hinter einem Wandstück Lichtquellen versteckt sind. Sie fluten nicht nur die Räume, sondern erzeugen vor allem in unseren Köpfen wie an den Wänden des Korridors Reflexe, Gegenfarben und Täuschungen. Diskutieren Sie nun über Physik – Ihren Genuss und Ihr Staunen kann das nicht mehr behindern.